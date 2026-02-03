Pokud britského krále Karla III. může uprostřed nekonečných skandálů kolem uraženého syna Harryho či nezdárného bratra Andrewa něco těšit, tak je to pomyšlení, že jeho bratranec z druhého kolene Harald V. to má ještě horší.
Osmaosmdesátiletý panovník je sice stále velmi populární a abdikovat odmítá, předloni mu však voperovali kardiostimulátor a pod tlakem zdravotních okolností musel radikálně omezit program. Jenže rodinné poměry starcovo srdíčko příliš nešetří.
Je zvrácená. Žádná typická královská rodina.