Zvrácená princezna, znásilnění a kokain. Norská monarchie se otřásá v základech

Královská svatba. Mette-Marit si korunního prince Haakona vzala v srpnu 2001. | foto: Royalportraits Europe/Bernard Rubsamen / Bestimage / ProfimediaProfimedia.cz

Adam Hájek
  20:00
Norská monarchie zatím drží, ale její pověst utrpěla závažné škody. Nejen že mladého prince soudí kvůli znásilnění a držení kokainu, jeho matka otevřeně laškovala s Jeffreym Epsteinem. A možná nejen laškovala... Pohádková cesta Mette-Marit Norské na královský trůn tím nejspíš definitivně končí.

Pokud britského krále Karla III. může uprostřed nekonečných skandálů kolem uraženého syna Harryho či nezdárného bratra Andrewa něco těšit, tak je to pomyšlení, že jeho bratranec z druhého kolene Harald V. to má ještě horší.

Osmaosmdesátiletý panovník je sice stále velmi populární a abdikovat odmítá, předloni mu však voperovali kardiostimulátor a pod tlakem zdravotních okolností musel radikálně omezit program. Jenže rodinné poměry starcovo srdíčko příliš nešetří.

Je zvrácená. Žádná typická královská rodina.

Jeffrey Epstein o norské korunní princezně

