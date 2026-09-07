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Královská rodina přestála řadu zkoušek, Harald byl dědečkem Norů, líčí expert

Kateřina Havlická
  20:00

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Norský král Haakon opouští norský parlament po složení přísahy. (1. září 2026) | foto: Reuters

Norsko má nového krále Haakona VIII. Ten nastupuje v době, kdy monarchii zatížilo hned několik kauz. Přesto je královská rodina stále populární. A zesnulý Harald V. je v myslích Norů navěky zapsán jako „dědeček národa“, přestože nastupoval po dvou velice oblíbených králích, říká v rozhovoru pro iDNES.cz expert Pavel Dvořák. Odhaduje, že se už tak civilní monarchie ještě zúží.

Bude nový norský král Haakon VIII. stejně populární jako jeho otec Harald V.?
To se těžko předvídá, obecně ale měla monarchie v Norsku dlouhodobě vysokou podporu. Navzdory tomu především v posledních letech docházelo k určitým situacím, které veřejnost nemohla vnímat pozitivně. A to zejména ty úplně nejnovější. Bylo vidět, že podpora monarchickému zřízení už není taková, jaká bývala před dvaceti, čtyřiceti nebo šedesáti lety.

Drtivá většina evropských panovníků – a nový norský král Haakon VIII. není výjimkou – jsou potomky královny Viktorie. A královna Viktorie je napojená poměrně blízce na prostředí českorakouské šlechty.

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Královská rodina přestála řadu zkoušek, Harald byl dědečkem Norů, líčí expert

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