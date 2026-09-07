Bude nový norský král Haakon VIII. stejně populární jako jeho otec Harald V.?
To se těžko předvídá, obecně ale měla monarchie v Norsku dlouhodobě vysokou podporu. Navzdory tomu především v posledních letech docházelo k určitým situacím, které veřejnost nemohla vnímat pozitivně. A to zejména ty úplně nejnovější. Bylo vidět, že podpora monarchickému zřízení už není taková, jaká bývala před dvaceti, čtyřiceti nebo šedesáti lety.
Drtivá většina evropských panovníků – a nový norský král Haakon VIII. není výjimkou – jsou potomky královny Viktorie. A královna Viktorie je napojená poměrně blízce na prostředí českorakouské šlechty.