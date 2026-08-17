Nejstarší evropský panovník podle paláce trpí hemolytickou anémií, stavem způsobeným abnormálně rychlým rozpadem červených krvinek, který se projevuje mimo jiné únavou, bledostí a dušností.
Podle serveru listu Aftenposten byl léčen kortikosteroidy, a to vedlo k zadržování tekutin v těle, kvůli čemuž teď musí být léčen v nemocnici.
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Před 100 lety pokousal norského krále pes. Rozzuřeného buldoka za to utratili
Harald V. měl v uplynulých letech zdravotní problémy opakovaně. Letos v únoru byl kvůli infekci na dva dny hospitalizován na Tenerife, před dvěma roky ho zase potíže zastihly při pobytu v Malajsii.
Harald V. v minulosti odmítl abdikovat navzdory vysokému věku, problémům se zdravím i skandálům, kterým čelí královská rodina.
Tím nejvýznamnějším je případ nejstaršího syna norské korunní princezny Mariuse Borga Höibyho, který byl v polovině června nepravomocně odsouzen ke čtyřletému vězení za znásilnění.