A je po pandemii, prohlásili v Norsku. Jiní odborníci jsou ale opatrní

Preben Aavitsland o víkendu zveřejnil na Twitteru graf setrvale klesajících počtů hospitalizací a napsal: „A je po pandemii“.

Vedoucí lékař oddělení pro kontrolu infekcí Norského institutu veřejného zdraví k tomu později v rozhovoru pro místní list VG podotkl: „U nás v Norsku je vlastně už po pandemii. Můžeme se začít připravovat na to, že korona bude v našich životech zabírat čím dál méně místa“.

Podle Aavitslanda je počet hospitalizací s covidem velice nízký a očekává se, že díky zrychlující vakcinaci bude dále klesat, takže v budoucnosti se budou vyskytovat jen lokální ohniska nákazy, s nimiž si úřady snadno poradí.

„Velitel hasičů by řekl, že lesní požár je uhašen a nebezpečí pro lidi i obydlí pominulo. Stačí tu a tam něco dočistit a být nadále ostražitý,“ dodal v rozhovoru pro veřejnoprávní stanici NRK.

Norsko během tří vln pandemie vykazovalo v přepočtu na hlavu jednu z nejnižších míru infekcí i úmrtí. Bohatá země za to může děkovat nízké hustotě zalidnění, relativní izolaci na severu Evropy a především tvrdým a včasným krokům vlády a zdravotnických úřadů.

Vláda letos v lednu totálně uzavřela hranice pro cizince. Krajany, kteří se vraceli z Evropy, ještě minulý týden nechala zavírat do karantény v hotelích. Symbolem norské izolace se stal příběh 73letých bratrů, z nichž jeden žije v Norsku a druhý ve Švédsku. Dvojčata se proto každou sobotu scházejí na hranici.

Data ukazují, že v Norsku na milion obyvatel zemřelo s covidem 144 lidí, tedy přibližně desetkrát méně než ve Švédsku, které zvolilo daleko liberálnější cestu co nejmenších restrikcí. Je to ale i zhruba třikrát méně než v Dánsku, které zvolilo podobně přísné restrikce.

„Hlavním předpokladem našeho úspěchu bylo to, že jsme hned na začátku postupovali tvrdě a rozhodně,“ řekla listu The Financial Times premiérka Erna Solbergová. Země podle ní obstála i díky všeobecné důvěře ve státní instituce ale i státnímu ropnému fondu s hodnotou 1,3 bilionů dolarů, díky němuž vláda může výrazně zmírnit ekonomické dopady pandemie.

S tvrzením, že největší zdravotní krize v novodobých dějinách je v Norsku už definitivně u konce, někteří odborníci nesouhlasí. Podle Espena Nakstada z Norského direktorátu zdraví si lidé nemohou oddechnout, dokud všichni dospělí nedostanou druhou dávku vakcíny. K tomu by mělo dojít v srpnu či září.



„Teprve poté snad budeme moci zase normálně žít, i když pochopitelně v Norsku kompletně neskončí, dokud po ní nebude i ve všech ostatních zemích,“ řekl Nakstad pro NKR.