Norské nadité kapsy jako naděje pro Ukrajinu? Stoltenberg je zpět a říká ne

Evropa hodlá v následujících letech zbrojit a větší pomoci by se měla dočkat i Ukrajina. Alespoň to slíbila šéfka Evropské komise. Kritici těchto plánů se ptají, kde na to Brusel vezme peníze. Nabízí se elegantní řešení v podobě naditého státního investičního fondu Norska, některé státy velí rovněž k zabavení zmrazeného ruského majetku.