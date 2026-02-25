Norský expremiér se pokusil o sebevraždu, Epstein ho hostil ve svých domech

Autor:
  11:15
Norský expremiér Thorbjørn Jagland se minulý týden pokusil o sebevraždu. Učinil tak poté, co ho norské úřady obvinily z korupce v souvislosti s případem amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Jagland se podle portálu iNyheter nachází v nemocnici a jeho stav je vážný.
Bývalý norský premiér Thorbjorn Jagland se svým právníkem v Oslu (12. února...

Bývalý norský premiér Thorbjorn Jagland se svým právníkem v Oslu (12. února 2026) | foto: Stian Lysberg Solum / NTB / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Norská policie prohledala dům expremiéra Jaglanda v Ris&#248;ru. (12. února...
Takzvané Epsteinovy spisy týkající se amerického finančníka a sexuálního...
Norský korunní princ Haakon a korunní princezna Mette-Marit na korunovaci...
Thorbjorn Jagland (18. září 2019)
Norská policie po vznesení obvinění podnikla v polovině února prohlídku Jaglandových nemovitostí, včetně bytů v Oslu a Risøru. „Jsem velmi rád, že se záležitost objasňuje,“ řekl tehdy novinářům.

Jagland a jeho rodina podle vyšetřovatelů v letech 2011 až 2018 několikrát využívali Epsteinovy ​​soukromé byty v Paříži a New Yorku a rovněž pobývali ve finančníkově luxusní vile v Palm Beach na Floridě.

Kde je Epsteinovo „kompro“? Citlivé materiály ukryl ve skladech napříč USA

Epstein navíc uhradil cestovní náklady pro šest dospělých v souvislosti s jedním z těchto pobytů. Jagland rovněž přijal nabídku na finanční pokrytí dovolené v Karibiku. Tato cesta se ale nakonec neuskutečnila.

Expremiér údajně také požádal Epsteina o pomoc s bankovní půjčkou, o které však není jasné, zda se jí podařilo získat. Jagland se v e-mailu z roku 2014 snažil získat od Epsteina pomoc při financování koupě bytu v Oslu.

V roce 2018 naopak Epstein v e-mailu žádal Jaglanda o zprostředkování setkání s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem.

Zvrácená princezna, znásilnění a kokain. Norská monarchie se otřásá v základech

Pětasedmdesátiletý Jagland byl v letech 1996 až 1997 norským premiérem a v letech 2000 až 2001 ministrem zahraničí. Jako předseda Norského Nobelova výboru, který je pověřen výběrem laureátů Nobelovy ceny za mír, působil od ledna 2009 do března 2015. V letech 2009 až 2019 byl také generálním tajemníkem Rady Evropy.

Rada Evropy, která se zabývá záštitou lidských práv na evropském kontinentě, Jaglanda v únoru na žádost Norska zbavila imunity, které podle pravidel požíval i po odchodu z pozice generálního tajemníka.

Zpráva přichází nedlouho poté, co vyšlo najevo, že úzké vztahy s Epsteinem udržovala také budoucí norská královna Mette-Marit. Jméno manželky norského korunního prince Haakona se v takzvaných Epsteinových spisech objevuje nejméně tisíckrát.

Budoucí norská královna měla úzké vztahy s Epsteinem. Psala mu, že je okouzlující

Finančník Epstein čelil před svou smrtí obvinění, že vedl rozsáhlou prostituční síť s nezletilými dívkami. Epsteina ze zneužívání obvinily desítky dívek, v roce 2008 se však po dohodě s prokurátory přiznal k jedinému sexuálnímu zločinu. Aféru pak v roce 2018 oživily investigativní články listu Miami Herald a Epstein o rok později spáchal sebevraždu, když v newyorském vězení čekal na soudní proces.

Epstein se pohyboval mezi mnoha vlivnými lidmi z politiky, byznysu i umění včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa či bývalého šéfa Bílého domu Billa Clintona. Aféra vrhla stín i na významné osobnosti z mnoha dalších, zejména evropských zemí. Některé prominenty hostil Epstein ve svých nemovitostech, kde byly přítomny i dívky.

