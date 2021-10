Skandinávie už nechce restrikce. Věří očkování, i když nakažených přibývá

1 Dánsko

Dánsko uvolnilo všechna covidová omezení 10. září. Podle vlády covid-19 už nebyl „nemoc, která je kritickou hrozbou pro společnost“. Lidé mohli začít chodit do restaurací bez covidpasu a používat veřejnou dopravu bez roušky či respirátoru.

Čísla nakažených během tří týdnů následujících po otevření klesala. Zatímco 10. září Dánové zaznamenali 557 nových případů a v nemocnicích bylo 132 lidí, v neděli 3. října přibylo 368 případů a hospitalizováno bylo 82 lidí.

Od té doby začala čísla mírně stoupat, nejvíce poslední týden. Za posledních 24 hodin je evidováno 752 potvrzených případů a v nemocnici je 121 lidí. Podle epidemiologa Viggo Andreasena čísla ukazují na počínající epidemii, nejsou však překvapením – vzhledem k otevřeným hranicím a stále přetrvávající neochotě některých lidí se očkovat.



Rostoucí infekce se nedotýkají domovů důchodců, kde čísla klesají. „Můžeme to jen přiřknout skutečnosti, že jsme dali třetí dávku obyvatelům pečovatelských domů,“ myslí si Andreasen.

Země i tak pokračuje v návratu do normálu. Vláda rozhodla, že cestovní pravidla už nebudou reflektovat covidovou situaci, ale tu bezpečnostní, jako před vypuknutím pandemie. Vyjadřuje tak důvěru ve vysokou proočkovanost v Dánsku i zvyšující se úroveň vakcinace v okolních zemích.



Pro cestující vstupující do Dánska též bude méně obtížné vstoupit do země. Volný vstup si užívají především němečtí turisté. Oblíbené plážové město Søndervig hlásí více této klientely než před vypuknutím pandemie, přičemž turisté si především užívají chybějící omezení.

V Dánsku první dávku obdrželo 86,8 procent dospělé populace. Plně naočkovaných je 85,5 procent.

2 Norsko

V Norsku, které v září též uvolnilo opatření, se ve třech regionech zhoršila situace a to krátce poté, co vláda otevřela hranice a přestala občany nabádat, aby do určitých zemí nejezdily. Země nicméně dále vydává varování před cestou do bezpečnostně rizikových zemí.

Nákaza se šíří především na severu země, podle úřadů kvůli regionálnímu cestování. Zatím nehodlají zavést nová opatření. Ve zbytku země počty nakažených klesají.

Podle vedoucího lékaře z Fakultní nemocnice severního Norska v Tromsø se na lůžka dostávají očkovaní i neočkovaní. „Máme pacienty, kteří byli plně očkovaní, očkovaní s jednou dávkou i neočkovaní, takže je tu stejnoměrné rozdělení,“ říká s tím, že neví, proč čísla v regionu rostou.

Espen Rostrup Nakstad, asistent vedoucího Norského ředitelství pro zdraví a sociální oblast, soudí, že třetí dávka vakcíny může přesto pomoci. „Očkování osob starších 65 let třetí dávkou v Norsku pravděpodobně počet plně očkovaných, kteří jsou přijímáni v nemocnicích, sníží,“ podotýká.

Norsko zrušilo opatření 25. září, nově nakažených tehdy bylo 509. Jejich počty od té doby až na výjimky klesaly, za poslední den ovšem přibylo 545 nových případů.



Norsko je též vysoce proočkované. První dávku dostalo 91,1 procent lidí ve věku 18 let a starších. Druhou pak má 86,2 procent lidí v této věkové kategorii.



3 Švédsko

Do třetice skandinávských zemí, které uvolnily opatření, patří Švédsko. Zdejší vláda, stejně jako ty v sousedních státech, věří, že obyvatele udrží v bezpečí před nakažlivým virem vysoká míra proočkovanosti. Například od 1. listopadu se naočkovaní lidé či ti uzdravení z nemoci nebudou při návratu do práce muset prokazovat testem na covid-19.

Ve Švédsku dostalo první dávku vakcíny 84,6 procent lidí starších 16 let. Plně naočkováno je 79,8 procent.



Při uvolnění většiny restrikcí 29. září 2021 Švédsko evidovalo 853 nových případů koronaviru. Čísla poté převážně klesaly, za posledních 24 hodin ale země hlásí 1 087 nových nakažených.