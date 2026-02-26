Šéf fóra v Davosu odstoupil z funkce, patří mezi Nory s vazbami na Epsteina

Autor: ,
  13:35
Nor Börge Brende oznámil, že rezignuje na funkci prezidenta a výkonného ředitele Světového ekonomického fóra (WEF) v Davosu. Brende patří mezi několik norských politiků a diplomatů, kteří měli vazby na amerického finančníka a odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.
Börge Brende pronáší projev na Světovém ekonomickém fóru v Davosu ve Švýcarsku....

Börge Brende pronáší projev na Světovém ekonomickém fóru v Davosu ve Švýcarsku. (23. ledna 2026) | foto: Fabrice COFFRINI / AFP / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Sněmovna reprezentantů zveřejnila další fotografie Jeffreyho Epsteina (14....
Pohled na budovu kongresového centra v Davosu, které hostí Světové ekonomické...
Zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) ve švýcarském Davosu (20. ledna 2026)
Börge Brende pronáší projev na Světovém ekonomickém fóru v Davosu ve Švýcarsku....
53 fotografií

Organizátoři WEF na začátku měsíce oznámili, že zahájili vyšetřování vazeb mezi Brendem a Epsteinem, a ve čtvrtek vedení fóra uvedlo, že nezávislé vyšetřování vedené externím poradcem bylo uzavřeno.

Brende, který se stal prezidentem WEF v roce 2017, oznámil své rozhodnutí nedlouho poté, co americké ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo další rozsáhlý soubor dokumentů týkajících se Epsteina.

Z nich mimo jiné vyplynulo, že Brende byl s Epsteinem na třech obchodních večeřích v letech 2018 a 2019 a že s finančníkem komunikoval také prostřednictvím e-mailu a textových zpráv.

Norský expremiér se pokusil o sebevraždu, Epstein ho hostil ve svých domech

„Po pečlivém zvážení jsem se rozhodl odstoupit z funkce prezidenta a ředitele Světového ekonomického fóra. Mé období zde, které trvalo osm a půl roku, bylo nesmírně obohacující,“ uvedl Brende ve čtvrtečním prohlášení, v němž se o Epsteinovi přímo nezmínil.

Nyní je podle bývalého norského ministra zahraničí „správná chvíle, aby fórum pokračovalo ve své důležité práci bez rušivých vlivů“.

Kde je Epsteinovo „kompro“? Citlivé materiály ukryl ve skladech napříč USA

Andre Hoffmann a Larry Fink, spolupředsedové ženevské organizace, která každoročně pořádá summit v Davosu, uvedli, z vyšetřování podle nich nevyplynuly žádné další obavy nad rámec toho, co bylo už dříve zveřejněno.

Spolupředsedové uvedli, že jako prozatímní prezident a generální ředitel WEF bude působit Alois Zwinggi a že správní rada fóra bude dohlížet na změnu vedení a procesu, z něhož má vzejít příští řádný šéf Světového ekonomického fóra.

Ve švýcarském horském středisku Davos se každoročně na ekonomickém fóru setkává a diskutuje ekonomická, politická a diplomatická elita světa. Letošního ročníku se minulý měsíc zúčastnil mimo jiné americký prezident Donald Trump.

Budoucí norská královna měla úzké vztahy s Epsteinem. Psala mu, že je okouzlující

Epstein se pohyboval mezi mnoha vlivnými lidmi z politiky, byznysu i umění. Některé hostil ve svých nemovitostech, kde byly přítomny i mladé dívky. V roce 2019 spáchal Epstein podle úřadů sebevraždu ve vězení, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování.

Už v roce 2008 byl v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců.

Uškrtili je při sexu a pohřbili u ranče, tvrdí spisy. V USA hledají Epsteinovy oběti

Brende není jediný norský politik, který se s Epsteinem stýkal. Norský Nobelův institut oznámil, že očekává vysvětlení od bývalého předsedy Nobelova výboru a norského expremiéra Thorbjörna Jaglanda ohledně možných finančních výhod, které údajně obdržel od Epsteina.

Norská média v úterý informovala, že Jagland se v souvislosti s vyšetřováním pokusil v minulém týdnu o sebevraždu.

S Epsteinem měla kontakty i norská korunní princezna Mette-Marit. Jméno manželky norského korunního prince Haakona se v takzvaných Epsteinových spisech objevuje nejméně tisíckrát.

