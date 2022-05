Hněv a frustrace. Město bylo symbolem soužití Norů a Rusů, dnes vadí i nápisy

Obyvatelé Kirkenesu mohou přecházet do Ruska bez nutnosti víza, Rusové zase do městečka denně dojíždí za prací. Z tří a půl tisíc obyvatel jsou sice většina Norové, bydlí tu ale také čtyři stovky Rusů a třicet Ukrajinců.

„Po invazi na Ukrajinu mnozí cítí smutek, hněv a frustraci,“ říká starostka města Lene Norum Bergengová. „Je to těžká doba, mnoho let jsme žili v míru a náš soused nyní napadl jednoho ze svých sousedů. Zasáhlo nás to všechny,“ říká ze své kanceláře na náměstí, kde sídlí i ruský konzulát.