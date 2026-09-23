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Norská policie pátrá po Češích, nasadila drony. Náročná oblast, říká šéf skupiny

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  20:36

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ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Policie na západě Norska, kde u ostrova Averöya nedaleko města Kristiansund v pátek zmizela rybářská loď se čtyřmi českými turisty, nasadila do pátrání po třech z nich drony. Informoval o tom ve středu server veřejnoprávní stanice NRK.

Už v sobotu se jejich pronajatá loď našla značně poškozená a následně policie objevila i tělo jednoho Čecha. Podle NRK je pravděpodobné, že ani další tři Češi nehodu nepřežili.

Policie se nyní soustředí na pátrání podél západního pobřeží ostrova Smöla, zhruba 30 kilometrů od místa, kde v noci na neděli našla rybářskou loď a jednoho mrtvého. Policie ve středu nasadila tři drony a prohledává rozsáhlá území.

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„Je to velmi náročná oblast pro pátrání,“ řekl stanici NRK vedoucí pátrací skupiny Andreas Moseng Jakobsen. Dodal, že není jasné, zda měli čtyři turisté záchranné vesty. Nepoužili totiž vybavení z půjčovny, ale měli vlastní.

Stále se neví, co se stalo poté, co malý člun se čtyřmi muži vyplul minulý pátek na moře z ostrova Averöya.

Norská média tento týden také informovala, že místní úřady zvažují zpřísnění pravidel pronájmu rekreačních lodí. Navrhují mimo jiné, aby rybářské lodě měly sledovací zařízení.

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Jen v letošním roce zahynulo v Norsku sedm zahraničních rybářských turistů, po započítání nynějších čtyř českých obětí. Norská stanice TV2 uvedla, že tři předchozí oběti jsou z květnové nehody v regionu Nordmöre. České ministerstvo zahraničí tehdy sdělilo, že dva z těchto tří mrtvých byli Češi.

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