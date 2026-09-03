Norové zadrželi ruskou loď, vymáhají miliardy pro Ukrajinu. Pirátství, zuří Moskva

Loď s názvem „Profesor Molčanov“ byla zadržena u norského arktického souostroví Špicberky, uvedla americká advokátní kancelář Covington, která zastupuje společnost Naftohaz.
Rusko má v plánu rozhodnutí norských úřadů napadnout, uvedl ruský ministr pro rozvoj Dálného východu a Arktidy Alexej Čekunkov. Podle jeho slov zadržení porušuje mezinárodní právo, protože loď je státní plavidlo a plní vědecké a výzkumné účely. Dodal, že posádka zadrženého lodě je v bezpečí.
V očekávání příjezdu lodi na Špicberky, odkud měla pokračovat do ruské těžební osady Barentsburg, požádali právníci společnosti Naftohaz norský soud o její zadržení a nucený prodej.
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Společnost Naftohaz vede od roku 2016 soudní spor s Ruskem s cílem získat odškodnění za vyvlastnění svého majetku na Krymu. Arbitrážní soud v Haagu v dubnu 2023 nařídil Rusku zaplatit společnosti Naftohaz 4,22 miliardy dolarů spolu s úroky a soudními náklady, Moskva však tento rozsudek nesplnila.
Barentsburg
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