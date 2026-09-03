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Norové zadrželi ruskou loď, vymáhají miliardy pro Ukrajinu. Pirátství, zuří Moskva

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  10:33
Ruská loď Profesor Molčanov v Barentsburgu (3. září 2026)

Ruská loď Profesor Molčanov v Barentsburgu (3. září 2026) | foto: Profimedia.cz

Norsko u Špicberků zadrželo ruskou loď Profesor Molčanov. (3. září 2026)
Ruská loď Profesor Molčanov v Barentsburgu (1. září 2026)
Ruská loď Profesor Molčanov v Barentsburgu (1. září 2026)
Norsko u Špicberků zadrželo ruskou loď Profesor Molčanov. (3. září 2026)
5 fotografií
Norsko v Arktidě zadrželo ruskou loď, aby zajistilo možnost vymáhat náhradu škody ve výši 4,22 miliardy dolarů (přibližně 88,16 miliardy Kč). Tuto částku přiznal arbitrážní soud ukrajinské státní energetické společnosti Naftohaz jako odškodnění za aktiva zabavená Ruskem během anexe Krymu v roce 2014. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí to označil za pirátství.

Loď s názvem „Profesor Molčanov“ byla zadržena u norského arktického souostroví Špicberky, uvedla americká advokátní kancelář Covington, která zastupuje společnost Naftohaz.

Rusko má v plánu rozhodnutí norských úřadů napadnout, uvedl ruský ministr pro rozvoj Dálného východu a Arktidy Alexej Čekunkov. Podle jeho slov zadržení porušuje mezinárodní právo, protože loď je státní plavidlo a plní vědecké a výzkumné účely. Dodal, že posádka zadrženého lodě je v bezpečí.

V očekávání příjezdu lodi na Špicberky, odkud měla pokračovat do ruské těžební osady Barentsburg, požádali právníci společnosti Naftohaz norský soud o její zadržení a nucený prodej.

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Společnost Naftohaz vede od roku 2016 soudní spor s Ruskem s cílem získat odškodnění za vyvlastnění svého majetku na Krymu. Arbitrážní soud v Haagu v dubnu 2023 nařídil Rusku zaplatit společnosti Naftohaz 4,22 miliardy dolarů spolu s úroky a soudními náklady, Moskva však tento rozsudek nesplnila.

Barentsburg

Barentsburg

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