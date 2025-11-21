Historické okamžikySledovat další díly na iDNES.tv
Digitalizované oficiální dokumenty z norimberských procesů zpřístupnila knihovna Harvardské právnické fakulty. Od čtvrtka jsou dostupné všem výzkumníkům, ať už amatérům nebo profesionálům, informoval deník The Guardian.
Vedoucí projektu Paul Deschner uvedl, že od začátku bylo cílem nejen digitalizovat vše o procesech v knihovní sbírce, ale zároveň uchovat dokumenty, které se již začaly při dotyku rozpadat.
Sbírka knihovny obsahuje více než 750 tisíc stran přepisů, podání a důkazních materiálů z celkem 13 případů, které byly mezi lety 1945 a 1949 vedeny proti nacistickým vojenským a politickým vůdcům.
Soudní sál číslo 600
Na začátku procesu 20. listopadu 1945 usedlo v sále justičního paláce 21 z původních 24 obžalovaných. Na jeho konci v říjnu následujícího roku padlo 12 trestů smrti. Deset nejvyšších trestů vykonal kat přímo v areálu justičního paláce.
Přesně před 80 lety vstoupilo do soudního sálu číslo 600 v norimberském justičním paláci 21 obžalovaných.
Začal tak jeden z nejznámějších procesů v dějinách, ve kterém spojenci po druhé světové válce soudili hlavní pachatele nacistických zločinů.
Někdejší říšský maršál Hermann Göring se tomu vyhnul, když spáchal těsně před popravou sebevraždu. Osobní tajemník nacistického vůdce Adolfa Hitlera Martin Bormann byl odsouzen v nepřítomnosti. Později se ukázalo, že byl v době odsouzení k smrti už mrtvý.
Sál je posledních pět let přístupný veřejnosti. Podle ředitelky Památníku norimberských procesů Niny Lutzové se tak návštěvníci mohou seznámit s místem, na kterém byly položeny základy moderního mezinárodního trestního práva.
Jeho uplatňování sice podle právníka Gurgena Petrossiana v současnosti pokulhává, myšlenka vzešlá z Norimberku ale stále zůstává živá.
Podle ředitelky památníku norimberských procesů Lutzové vybrali vítězné mocnosti druhé světové války, tedy Spojené státy, Británie, Francie a Sovětský svaz, justiční palác v Norimberku k procesu s válečnými zločinci proto, že nebyl poškozený bombardováním, ale i proto, že přímo u něj byla věznice a nedaleko i letiště.
„Nemá to tedy nic společného s tím, že se tu konaly sjezdy NSDAP. To je až dodatečná interpretace,“ uvedla Lutzová.
Záběry ze sálu číslo 600, ve kterém usedali obžalovaní nacisté, obletěly celý svět. Dodnes je mnoho lidí zná z učebnic dějepisu. O to více překvapí, že je sál možné v běžném provozu navštívit teprve od roku 2020.
Ještě před pěti lety totiž stále sloužil jako jednací síň bavorského zemského soudu. Obžalovaní tak desítky let vstupovali do sálu stejnými úzkými dveřmi v dřevěném obložení, kterými stráže přiváděly během norimberských procesů Hermanna Göringa či Rudolfa Hesse.
Samotný památník je v prostorech sousedících se sálem už od roku 2010. Ročně ho navštíví v průměru 160 tisíc lidí, tři čtvrtiny z nich jsou cizinci.
„V příštích deseti letech ale expozici od základnu přepracujeme,“ řekla ředitelka Lutzová. „Budeme se chtít více soustředit na svědky v procesu, nejen na obžalované. Zahrnout chceme i nové poznatky, protože procesy samozřejmě dál vědecky zkoumáme,“ dodala.
Nová výstava osvětlí například i roli žen v hlavním norimberském procesu, která zůstávala dosud v pozadí. Mezi tlumočníky, kteří zajišťovali hladký průběh jednání, přitom ženy tvořily zhruba polovinu. Ženy byly ale třeba i v některých týmech žalobců.
Z původního vybavení sálu 600 se toho dodnes mnoho nedochovalo kvůli přestavbě v 60. letech. Autentické je podle průvodkyně Sophie Brosteanové-Kaiserové hlavně dřevěné obložení a mramorové vstupní portály.
„V expozici pak máme i část původní lavice obžalovaných a po přestavbě vystavíme i nově získané předměty, například sluchátka či helmu jednoho z amerických vojáků,“ řekla.
Podle ředitelky Lutzové ovšem není úkolem památníku připomínat jen historická fakta, ale třeba i to, že byl proces založený na právu, nikoli na pomstě. „Naším úkolem jako místa paměti je navíc i to nepřipustit snahy o přepisování dějin, které se tu v poslední době objevují,“ zdůraznila historička.
Podle právního vědce Petrossiana z Mezinárodní akademie norimberských principů, která sídlí ve stejné budově jako památník, začaly spolu s norimberskými procesy před 80 lety i novodobé dějiny mezinárodního trestního práva.
Význam proto mají poválečné události i pro dnešek, i když se v současnosti může zdát, že jsou mezinárodní trestní právo a jeho nejviditelnější hráč – Mezinárodní trestní soud v Haagu ochromené. „Myšlenka z Norimberku ale zůstává stále živá. Idea totiž nemůže zemřít,“ řekl v sále 600 Petrossian.