Přelomový rozsudek v Norimberku. Za zranění na ferratě nesou odpovědnost sami lezci

Muž, kterého na ferratě ve Franském Švýcarsku zranil velký uvolněný kámen, se dožadoval odškodnění 120 tisíc eur (skoro tři miliony Kč) od majitele lesa a od místního lezeckého spolku, který o zajištěnou cestu dobrovolně pečoval. Muž v žalobě také uváděl, že ferrata je inzerována jako turistický cíl.
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Soud v Norimberku žádost o odškodné zamítl a konstatoval, že lidé vstupují do lesů na vlastní nebezpečí a že uvolnění kamene došlo přirozeným procesem kvůli zvětrávání a růstu kořenů, takže odpovědnost nemůže nést majitel lesa. Lezecký spolek by pak odpovědnost nesl v případě, kdy by nehodu způsobila lana, která na skále instaloval.
Vstup do bavorských lesů je sice na vlastní odpovědnost každého, situace je však složitější tam, kde člověk přírodu pozměnil, poznamenala stanice BR. To se týká nejen laviček, ale také informačních tabulí či zbudovaných vyhlídek. V případě úrazu na takových místech je možné, že by odpovědnost nesli majitelé.
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Téma odpovědnosti za úrazy v lesích se letos dostalo i na jednání bavorské vlády premiéra Markuse Södera. Ta chystá novelu, která stanoví, že například sezení na lavičkách v lesích bude na vlastní nebezpečí.
Média v poslední době informovala o tom, že řada majitelů se raději rozhodla různá zařízení včetně laviček demontovat, a tím se preventivně vyhnout možné odpovědnosti.