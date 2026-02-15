Vůz řídil třiatřicetiletý muž, který navíc při zatýkání kladl odpor, napsal server nordbayern.de. Státní zastupitelství podalo návrh na jeho vzetí do vazby a dopravní policie vyzvala případné poškozené, aby se přihlásili.
Policisté v sobotu pozdě večer obdrželi hlášení o nebezpečně jedoucím voze. Řidič prudce zrychloval, přejížděl z pruhu do pruhu a krátce nato způsobil v jedné z ulic první nehodu, když narazil do mercedesu čtyřicetiletého muže. Místo aby zastavil, z místa ujel. Při další jízdě se srazil s vozem Volkswagen, který řídila čtyřiadvacetiletá žena, poté vyjel na chodník a následně narazil do opelu sedmadvacetileté řidičky stojící na červené.
Nebezpečnou jízdu vozu značky Škoda zaznamenal jeden ze svědků, který kontaktoval operační středisko policie a pokusil se auto sledovat. Zatímco do oblasti směřovalo několik hlídek, podezřelý projížděl západní částí Norimberku rychlostí místy přes 100 kilometrů za hodinu. Opakovaně přejížděl do protisměru a projížděl křižovatky na červenou tak bezohledně, že chodci museli uskakovat z cesty. Někteří řidiči zabránili srážce jen díky prudkému brzdění.
Při nárazu do obrubníku vůz přišel o jednu pneumatiku. Řidič však pokračoval dál pouze po ráfku, stále vysokou rychlostí, a následně narazil do jiného vozu Škoda řízeného čtyřicetiletou ženou a do opelu, který řídila šestatřicetiletá žena.
Když silně poškozený vůz už nebyl schopen další jízdy, vystoupili z něj dva spolujezdci ve věku 22 a 35 let a dali se na útěk. Policisté je krátce nato dopadli. Řidiče hlídka na místě předběžně zadržela. Při zákroku muž napadl jednoho z policistů, který utrpěl lehké zranění. Podezřelý následně zasahující policisty urážel a plival na ně. Protože podle policie vykazoval známky ovlivnění návykovými látkami, státní zastupitelství nařídilo odběr krve.
Policisté havarované auto zajistili. Řidič podle nich neměl řidičský průkaz. Muž čelí podezření z řady dopravních přestupků a také z útoku na úřední osobu a kladení odporu. Výši způsobené škody zatím policie vyčísluje, podle dosavadních informací však při incidentu nebyl nikdo zraněn.