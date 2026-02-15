Zběsilá jízda Norimberkem. Řidič s českou SPZ se řítil městem i bez pneumatiky

Autor: ,
  19:12
Auto s českou poznávací značkou se v sobotu večer prohnalo Norimberkem zběsilou jízdou, která mohla mít tragické následky. Bílá Škoda Fabia se podle policie řítila městem rychlostí přes 100 kilometrů za hodinu, kličkovala mezi pruhy a ohrožovala ostatní řidiče i chodce.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Vůz řídil třiatřicetiletý muž, který navíc při zatýkání kladl odpor, napsal server nordbayern.de. Státní zastupitelství podalo návrh na jeho vzetí do vazby a dopravní policie vyzvala případné poškozené, aby se přihlásili.

Policisté v sobotu pozdě večer obdrželi hlášení o nebezpečně jedoucím voze. Řidič prudce zrychloval, přejížděl z pruhu do pruhu a krátce nato způsobil v jedné z ulic první nehodu, když narazil do mercedesu čtyřicetiletého muže. Místo aby zastavil, z místa ujel. Při další jízdě se srazil s vozem Volkswagen, který řídila čtyřiadvacetiletá žena, poté vyjel na chodník a následně narazil do opelu sedmadvacetileté řidičky stojící na červené.

Německý autoprůmysl v krizi obřích rozměrů, mizí investice i pracovní místa

Nebezpečnou jízdu vozu značky Škoda zaznamenal jeden ze svědků, který kontaktoval operační středisko policie a pokusil se auto sledovat. Zatímco do oblasti směřovalo několik hlídek, podezřelý projížděl západní částí Norimberku rychlostí místy přes 100 kilometrů za hodinu. Opakovaně přejížděl do protisměru a projížděl křižovatky na červenou tak bezohledně, že chodci museli uskakovat z cesty. Někteří řidiči zabránili srážce jen díky prudkému brzdění.

Při nárazu do obrubníku vůz přišel o jednu pneumatiku. Řidič však pokračoval dál pouze po ráfku, stále vysokou rychlostí, a následně narazil do jiného vozu Škoda řízeného čtyřicetiletou ženou a do opelu, který řídila šestatřicetiletá žena.

Volkswagenu se nedaří zbavovat zaměstnanců. Dobrovolné odchody váznou

Když silně poškozený vůz už nebyl schopen další jízdy, vystoupili z něj dva spolujezdci ve věku 22 a 35 let a dali se na útěk. Policisté je krátce nato dopadli. Řidiče hlídka na místě předběžně zadržela. Při zákroku muž napadl jednoho z policistů, který utrpěl lehké zranění. Podezřelý následně zasahující policisty urážel a plival na ně. Protože podle policie vykazoval známky ovlivnění návykovými látkami, státní zastupitelství nařídilo odběr krve.

Policisté havarované auto zajistili. Řidič podle nich neměl řidičský průkaz. Muž čelí podezření z řady dopravních přestupků a také z útoku na úřední osobu a kladení odporu. Výši způsobené škody zatím policie vyčísluje, podle dosavadních informací však při incidentu nebyl nikdo zraněn.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

Nejčtenější

EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku

Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii (leden 2026)

Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...

Epstein odkázal stamiliony běloruské milence, volal jí těsně před svou smrtí

Epsteinova přítelkyně Karyna Shuliaková v New Yorku (30. května 2024)

Jeffrey Epstein si před smrtí přál, aby podstatná část jeho peněz připadla jeho přítelkyni pocházející z Běloruska. Mezi dědici jsou uvedeni také jeho bratr či harvardský profesor matematiky Martin...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Malou Rosie vyfotil bez kalhotek, skandální výstava zažehla kulturní válku

Robert Mapplethorpe: Rosie (1976) Snímek publikujeme v cenzurované podobě

Tak a je to venku. Jsem zvrhlík. Pedofil! O nic lepší než Epstein. Jinak bych tento článek nikdy nenapsal... Ale možná, možná jsem ve skutečnosti milovník moderního umění, syrového a provokativního,...

Letadlo u Prahy dělily sekundy od tragédie. Piloti ho jen zázrakem zvedli

Premium
Ilustrační foto - Letadlo společnosti Air Portugal

Měl to být běžný let, který se odehraje na lince z Lisabonu do Prahy sedmkrát týdně. Jenže tenhle málem skončil obrovskou tragédií: airbus portugalského dopravce při přistání v polovině ledna klesal...

Zemřel hudebník Pavel Klikar. Byl ikonou autentického jazzu i barokní hudby

Hudebník a muzikolog Pavel Klikar

Ve věku 72 let zemřel hudebník, pedagog a muzikolog Pavel Klikar. Založil Originální pražský synkopický orchestr (OPSO) a také instrumentální sbor Musica Antiqua Praha zaměřený na barokní hudbu. Byl...

15. února 2026  19:31

Sežeňte nám učitele, žádají školy Plagu. Chybějí tisíce kvalifikovaných pracovníků

ilustrační snímek

V Česku chybí celkem dvanáct tisíc kvalifikovaných učitelů a v řadě krajů se situace dál zhoršuje. „Situace je kritická a čas se krátí,“ varuje děkan Pedagogické fakulty UK Antonín Jančařík. „Problém...

15. února 2026  19:18

Zběsilá jízda Norimberkem. Řidič s českou SPZ se řítil městem i bez pneumatiky

ilustrační snímek

Auto s českou poznávací značkou se v sobotu večer prohnalo Norimberkem zběsilou jízdou, která mohla mít tragické následky. Bílá Škoda Fabia se podle policie řítila městem rychlostí přes 100 kilometrů...

15. února 2026  19:12

Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí

Demonstrace Milionu chvilek za prezidenta v Brně (15. února 2026)

Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...

15. února 2026  10:12,  aktualizováno  18:46

Diplomacie na kolech. Jak limuzíny a investice hýbou politikou v Pacifiku

Zaparkovaný čínský automobil před prezidentským palácem na souostroví Fidži....

Nablýskané limuzíny na Fidži či policejní flotily na Šalamounových ostrovech. Čína a její západní rivalové zaplavují tichomořské státy dary, které slouží jako pojízdná reklama vlivu. Strategicky...

15. února 2026  18:31

Mnichovský trapas, truhlík z okresního přeboru. Opozice cupuje Macinkův výstup

Ministr zahraničí na tiskové konferenci promluvil o své komunikaci s...

Za ostudu a trapas označili zástupci opozice sobotní debatu ministra zahraničí Petra Macinky o demokratičnosti Evropské unie s jeho polským protějškem Radoslawem Sikorským na Mnichovské bezpečnostní...

15. února 2026  12:08,  aktualizováno  17:45

Neprodáváme lístky, ale zážitky. Hotelový řetězec nabízí superdovolené na moři

Superjachta Amangati (9. února 2026)

Značka luxusních hotelových rezortů Aman vstoupila do sektoru ultraluxusních plaveb s projektem Aman at Sea a v lednu zahájila prodej. Ceny na pět nocí začínaly na 38 500 dolarech (790 000 Kč), což...

15. února 2026

Dlužníci znají z internetu kličky, v závodě s nimi nemůžeme uspět, popisuje exekutor

Premium
Exekutor Martin Štika

Pryč jsou doby, kdy zlý exekutor udeřil na chudáka dlužníka. Díky rozsáhlým návodům z internetu se dnes drtivá část dlužníků exekuci vyhne, upozorňuje hradecký exekutor Martin Štika. V Česku se tak...

15. února 2026

Tragická nehoda na Mělnicku uzavřela silnici. Muž nepřežil náraz do stromu

Smrtelná srážka osobního auta a stromu na Mělnicku. (15. února 2026)

Ke smrtelné nehodě došlo v neděli odpoledne u obce Zálezlice na Mělnicku. Řidič osobního auta sjel ze silnice a narazil do stromu. Přes veškeré snahy záchranářů se muže nepodařilo zachránit.

15. února 2026  16:54

V Itálii se zřítil slavný Oblouk lásky, skalní útvar zničila bouře

Skalní útvar známý jako Oblouk lásky. (23. srpna 2023)

V jihoitalském regionu Apulie se v důsledku bouře v noci na neděli zřítil impozantní skalní útvar známý jako Oblouk lásky, který byl oblíbenou turistickou atrakcí a jehož fotografie se často objevují...

15. února 2026  16:24

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

VIDEA TÝDNE: Přepadení jako z akčního filmu a Anděl Páně před soudem

Ozbrojený gang přepadl v Itálii pancéřovanou dodávku

S končícím týdnem opět přinášíme výběr videí, která v posledních dnech zaujala čtenáře zpravodajského portálu iDNES.cz. Nejsledovanějšími byly záběry z Itálie, kde po zuby ozbrojený gang přepadl za...

15. února 2026  16:06

Choulostivý svět sexuální asistence. Službu poskytují v Česku už také muži

Premium
ilustrační snímek

Sexuální asistence pro lidi s postižením a seniory funguje v Česku téměř deset let. Z původních pěti vyškolených asistentek se dnes službě věnuje dvanáct odbornic a odborníků včetně tří mužů....

15. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.