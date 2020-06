VIDEO: S ropnou havárií v Norilsku bojuje stovka dělníků, budují hráze

„Nasadili jsme plovoucí přehrady a celý únik jsme zajistili,“ řekl agentuře Reuters mluvčí úklidové operace Pavel Vinakov. Místo ropné havárie je rozděleno do několika sektorů.

Každý z nich má na starosti skupina dělníků. Ruské ministerstvo nouzových situací jich sem poslalo asi stovku. Zázemí mají v táboře, který úřady nechaly nedaleko vybudovat.



„Naším úkolem je odstranit z vody ropné produkty. Ty pak přečerpáváme do malých nádob, ze kterých putují do velkých nádrží o objemu 250 kubíků,“ dodal Vinakov. K dispozici je jich 64, mělo by to stačit. V druhé fázi budou likvidátoři havárie do vody aplikovat absorbent.

Z nádrže norilské elektrárny a teplárny uniklo 29. května do říčního systému asi 15 tisíc tun paliva a dalších šest tisíc tun pak do podloží.Město Norilsk bylo vystavěno kolem podniku Norilsk Nickel, který je předním světovým výrobcem niklu, platiny a palladia.

Náklady na likvidaci havárie, tedy asi deset miliard rublů (3,4 miliardy korun), firma zaplatí, oznámil ruský prezident Vladimir Putin. Ten v přímém televizním přenosu káral vedení oblasti i šéfy tamního průmyslu, že se o všem dozvěděli příliš pozdě a nedokázali správně reagovat. Minulou středu kvůli havárii schválil vyhlášení stavu nouze.