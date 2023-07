Jachta spojovaná s výbuchem Nord Streamu nesla stopy výbušnin, uvedli diplomaté

Dánsko, Švédsko a Německo vyšetřují útok na plynovod z loňského 26. září. Dánské ministerstvo zahraničí v úterý na Twitteru zveřejnilo dopis velvyslanců těchto tří zemí při OSN předsedovi Rady bezpečnosti s informací o své činnosti.

V dopise se mimo jiné píše, že němečtí vyšetřovatelé ještě s konečnou platností neurčili přesný kurz plavby jachty. Diplomaté však bez dalších podrobností uvedli, že „byly nalezeny stopy podmořských výbušnin ve vzorcích odebraných ze člunu během vyšetřování“.

V březnu se v médiích objevily informace, že do sabotáže byla zapojena proukrajinská skupina. Podle německých médií pět mužů a jedna žena použili k provedení útoku jachtu, kterou si pronajali od firmy vlastněné Ukrajinci v Polsku a která vyplula z německého Rostocku.

Úřady však vyzvaly k obezřetnosti vůči takovým informacím z médií. Německá prokuratura pouze připustila, že v lednu bylo prohledáno plavidlo kvůli podezření, že mohlo být použito k přepravě výbušných zařízení k plynovodu.

„V tuto chvíli není možné spolehlivě určit totožnost pachatelů a jejich motivy, zvláště pokud jde o otázku, zda incident řídil nějaký stát nebo státní aktér,“ stojí v dopise.

Podmořské exploze loni poničily plynovod Nord Stream 1, který byl do přerušení dodávek ze strany Ruska na konci srpna hlavní trasou pro dodávky ruského zemního plynu do Německa. Výbuchy poničily také plynovod Nord Stream 2, který však nikdy nebyl uveden do provozu.

Plynovod byl dlouho terčem kritiky ze strany Spojených států a některých jejich spojenců. Ti varovali, že plynovod kvůli zvýšené závislosti na ruském plynu ohrožuje energetickou bezpečnost Evropy.

Ruský prezident Vladimir Putin a ruští představitelé obvinili z explozí Spojené státy. Zároveň exploze označili za teroristický útok. Ukrajina odmítla spekulace, že útok nařídila ona. Země vyšetřující exploze se dosud nevyjádřily k tomu, kdo by za explozemi mohl být.