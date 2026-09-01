Mezi účastníky slavnostního ceremoniálu byli také turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, pákistánský premiér Šahbáz Šaríf, kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev, mongolský prezident Uchnágín Chürelsüch, arménský premiér Nikola Pašinjan nebo běloruský prezident Alexandr Lukašenko.
Slavnostní zahájení se konalo v neděli v předvečer pondělního summitu Šanghajské organizace spolupráce (SCO), kterého se lídři také zúčastnili. Na summitu byl přítomen čínský prezident Si Ťin-Pching, který však na zahájení her chyběl, a to kvůli povodním a sesuvům půdy v Tibetu. Informovala o tom kyrgyzská média.
Íránský prezident Masúd Pezeškján tam uvedl, že pokud se Spojené státy vrátí k naplňování svých závazků vyplývajících z červnového memoranda o porozumění, Teherán začne okamžitě recipročně jednat. Vyjádření přišlo poté, co v noci na pondělí USA a Írán provedly po měsíci relativního klidu vzájemné omezené vzdušné údery.
Světové nomádské hry jsou kulturní a sportovní festival založený v roce 2014. Zaměřuje se na tradiční nomádské sporty, zejména ty, které praktikují turkické národy Střední Asie. Organizátoři her uvedli, že na letošního šestého ročníku se budou účastnit sportovci ze 104 zemí. Mezi disciplínami nechybí lukostřelba z koně, zápas a deskové hry typické pro nomádské kultury Střední Asie. Součástí slavnostního ceremoniálu byla hudební vystoupení a průvody národních týmů v olympijském stylu.