Útok dronů podle starosty přístavního města Novorossijsku Andreje Kravčenka zabil dítě a další dva lidi zranil. Navíc poškodil čtyři podniky a přes dvě desítky obytných budov.
|
Útočník v ruském Krasnodaru v nákupním centru pobodal několik lidí, jednu ženu zabil
Gubernátor Krasnodarského kraje Veniamin Kondratěv, v němž leží i Novorossijsk, zase na telegramu informoval o další oběti ukrajinských útoků a několika zraněných.
List Financial Times zatím napsal, že Ukrajina přerušila útoky na ropné tankery využívající právě černomořský přístav v Novorossijsku, a to na žádost amerického viceprezidenta J.D. Vance.
|
Zase ty trosky. Ukrajinci zničili Rusům ropný sklad, Sevastopol je dál bez proudu
Washington ji zdůvodnil tím, že útoky dále destabilizují ropné trhy. Ty výrazným růstem cen ropy reagovaly především na americko-izraelskou válku v Íránu a následné uzavření klíčového Hormuzského průlivu ze strany Teheránu.