Norský Nobelův výbor v pátek v 11:00 SELČ oznámí jméno letošního nositele Nobelovy ceny za mír. Opakovaně svůj zájem o tuto cenu vyjádřil americký prezident Donald Trump a zdůvodnil to svými úspěchy při ukončování válek ve světě. Výbor letos obdržel 338 nominací, z nichž 244 jsou jednotlivci a 94 organizace.

V pondělí vyhlásil švédský Karolínský institut letošní Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství. Ocenění získali Američané Mary E. Brunkowová a Fred Ramsdell a Japonec Šimon Sakaguči za objevy v oblasti imunologie týkající se takzvané periferní tolerance.

Americký prezident Donald Trump a finský prezident Alexander Stubb se setkali v Oválné pracovně Bílého domu. (9. října 2025)
V úterý akademie oznámila, že Nobelovu cenu za fyziku letos obdrží Brit John Clarke, Francouz Michel H. Devoret a Američan John M. Martinis za výzkum kvantové mechaniky.

Ve středu pak akademie sdělila, že laureáty Nobelovy ceny za chemii se stali Japonec Susumu Kitagawa, britský vědec působící v Austrálii Richard Robson a Američan Omar M. Yaghi. Ocenění získali za výzkum metalo-organických sítí.

Trump tlačí na zisk nobelovky. Co udělá, pokud ji nedostane? bojí se Norové

Ve čtvrtek akademie vybrala jako laureáta ceny za literaturu maďarského spisovatele Lászlóa Krasznahorkaie. Vyhlašování skončí v pondělí 13. října oznámením Nobelovy ceny za ekonomii. Laureáti ceny oficiálně převezmou na ceremonii ve Stockholmu 10. prosince, tedy na výročí úmrtí švédského vědce a zakladatele ocenění Alfreda Nobela.

Výbor letos obdržel 338 nominací, z nichž 244 jsou jednotlivci a 94 organizace. V loňském roce, kdy Nobelovu cenu za mír získala japonská organizace Nihon Hidankjó usilující o svět bez jaderných zbraní, to bylo o 52 nominací méně.

Trapas s Obamou, laureáti s krví na rukou. Největší kontroverze Nobelovek míru
KOMENTÁŘ: Tempel jako precedens? Advokát varuje před nášlapnou minou v Čapím hnízdě

Kandidáta na premiéra Andreje Babiše tíží kromě střetu zájmů stále i kauza Čapí hnízdo. A pro ni se nabízí paralela se selháním justice v případu Roberta Tempela. Podobnost čistě náhodná? ptá se v...

10. října 2025  7:30

Po ruském nočním útoku je část Kyjeva bez proudu. V Záporoží zemřel sedmiletý hoch

Sledujeme online

Ukrajinské hlavní město Kyjev čelí ruskému vzdušnému útoku. Rusové zaútočili na kritickou infrastrukturu města a jeho část se ocitla bez proudu. Kvůli útoku začalo hořet v sedmnáctipatrové budově. Na...

10. října 2025  7:05

