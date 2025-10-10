Bílý dům kritizuje neudělení Nobelovky Trumpovi. Dali přednost politice, tvrdí

Autor: ,
  13:27aktualizováno  13:32
Bílý dům zkritizoval, že Nobelovu cenu za mír pro rok 2025 dostala venezuelská opoziční politička a aktivistka María Corina Machadová namísto amerického prezidenta Donalda Trumpa. Rozhodnutí Nobelova výboru označil za politické.
Prezident Donald Trump během kulatého stolu o hnutí Antifa v Bílém domě (8....

Prezident Donald Trump během kulatého stolu o hnutí Antifa v Bílém domě (8. října 2025) | foto: AP

Venezuelská opozičnice María Corina Machadová (9. ledna 2025)
Americký prezident Donald Trump a finský prezident Alexander Stubb se setkali v...
V Oslu vyhlásí Nobelovu cenu míru. (10. října 2025)
Americký prezident Donald Trump a finský prezident Alexander Stubb se setkali v...
22 fotografií

Připravujeme podrobnosti...

Nobelovu cenu míru dostala venezuelská opozičnice Machadová. Trump se nedočkal

Zasloužil by si Donald Trump Nobelovu cenu za mír?

Vstoupit do diskuse (23 příspěvků)

Hel: Kvůli Trumpovi a Kennedymu zemřely stovky tisíc lidí

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...

Bílý dům kritizuje neudělení Nobelovky Trumpovi. Dali přednost politice, tvrdí

Bílý dům zkritizoval, že Nobelovu cenu za mír pro rok 2025 dostala venezuelská opoziční politička a aktivistka María Corina Machadová namísto amerického prezidenta Donalda Trumpa. Rozhodnutí Nobelova...

10. října 2025  13:27,  aktualizováno  13:32

Zarzycký se vzdá mandátu poslance, za Plzeň chce nadále bojovat jako primátor

Roman Zarzycký z ANO, který získal ve sněmovních volbách mandát poslance, bude i nadále zastávat funkci plzeňského primátora. Mandátu poslance se vzdá. V pátek to oznámil na sociální síti.

10. října 2025  13:13

Dovolená v Thajsku podraží. Turisté se musí připravit na nový poplatek

Ekonomika Thajska do velké míry stojí na cestovním ruchu. Týká se to i thajského státního rozpočtu, v němž ale poslední léta chybí prostředky. I proto se thajská vláda rozhodla, že od počátku roku...

10. října 2025  13:08

Žena obviněná z vraždy dítěte v Kolíně jde do vazby, hrozí jí výjimečný trest

Ženu obviněnou z úterní vraždy své nezletilé dcery poslal kolínský okresní soud do vazby, informovala na webu policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Matce, kterou na místě tragédie našli těžce zraněnou,...

10. října 2025  13:03

Do USA dorazil velký politický cirkus zvaný shutdown. Skrývá daleko větší bitvu

Premium

Od naší spolupracovnice v USA Na nucenou dovolenou odcházejí všichni vládní zaměstnanci, jejichž služby nejsou nezbytné. Může jít o turistické průvodce z Bílého domu nebo zaměstnance návštěvnických center v národních parcích....

10. října 2025

Izrael potvrdil příměří v Pásmu Gazy. Armáda má přimět Hamás k odzbrojení

Izraelská armáda oznámila, že v poledne místního času (11:00 SELČ) začalo platit příměří v Pásmu Gazy. Příměří je prvním krokem v rámci počáteční fáze mírového plánu amerického prezidenta Donalda...

10. října 2025  1:06,  aktualizováno  12:54

Atmosféra strachu na krajské hygieně. Odbory vyzvaly ředitelku k rezignaci

Odboráři Krajské hygienické stanice ve Zlíně si stěžují na opakované problémy s ředitelkou Evou Sedláčkovou, kterou prověřuje policie v souvislosti s údajnou dopravní nehodou motorkáře. Vyzvali ji k...

10. října 2025  12:48

STAN vybere šéfa poslanců. Do pozice ve vedení Sněmovny je navržen Rakušan

Poslanci STAN vybírají předsedu svého klubu, rozhodnout by měli také o svém kandidátovi na místopředsedu Sněmovny. Setkali se v Lipnici nad Sázavou, kde má dolní komora parlamentu své rekreační...

10. října 2025  10:40,  aktualizováno  12:40

Nobelovu cenu míru dostala venezuelská opozičnice Machadová. Trump se nedočkal

Norský Nobelův výbor v pátek v 11:00 SELČ oznámil jméno letošního nositele Nobelovy ceny za mír. Stala se jím venezuelská opozičnice María Corina Machadová. Komise ocenila její neúnavný boj za...

10. října 2025  10:10,  aktualizováno  12:28

Jiří Hynek

Jiří Hynek je šéf Asociace zbrojního průmyslu. Založil politickou stranu Realisté a ve sněmovních volbách 2017 vedl její kandidátku v Ústeckém kraji. Strana ale ve volbách neuspěla a poslancem se...

10. října 2025  11:49

Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit

GS Mamavit přináší komplexní multivitamíny pro těhotné maminky a jejich miminka. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte vitamínový balíček, který...

Místo květin dar na charitu. Přátelé chystají vzpomínkovou akci na Danu Drábovou

V pražském Foru Karlín se ve čtvrtek 23. října uskuteční vzpomínkový večer na počest dlouholeté předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové, která zemřela po vážné nemoci toto...

10. října 2025  11:22,  aktualizováno  11:28

Obřezaní mají větší riziko autismu, šokoval Kennedy. Opět viní paracetamol

Americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy se dopustil dalšího kontroverzního prohlášení. Na čtvrtečním zasedání kabinetu tvrdil, že obřízka zdvojnásobuje pravděpodobnost vzniku autismu....

10. října 2025  11:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.