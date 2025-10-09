1 Henry Kissinger (1973)
Řádnou porci rozpaků přineslo udělování Nobelovy ceny míru například už v roce 1973. Tehdy ji dostal americký poradce pro národní bezpečnost a ministr zahraničí Henry Kissinger. Ten se sice podílel na diplomatických jednáních, která vedla k ukončení války ve Vietnamu a odchodu amerických vojsk z této východoasijské země, ale...
Na příkaz prezidenta Richarda Nixona řídil tajné bombardování Laosu a Kambodži a uzavření míru navíc ve svém důsledku vedlo i k vítězství komunistického severu. Kissingerův protějšek, vietnamský generál a diplomat Le Duc Tho, Nobelovu cenu odmítl, dokud „nebude skutečně nastolen mír“.
Sám Kissinger válku ve Vietnamu označil za „tragickou národní zkušenost“. Peníze od Nobelova výboru pak věnoval fondu dětí amerických vojáků, kteří se ztratili nebo zemřeli právě během této války.