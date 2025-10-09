Trapas s Obamou, laureáti s krví na rukou. Největší kontroverze Nobelovek míru

Autor:
  16:51
Dostane americký prezident Donald Trump Nobelovu cenu míru, jak by si přál? Pokud ano, zařadí se mezi kontroverznější laureáty prestižního ocenění. Zdaleka však na tomto seznamu nebude jediným jménem, které není úplně „stoprocentní“. Pochyby vyvolal třeba výběr jeho předchůdce Baracka Obamy, který se neměl čím prokázat. Předčasná byla i volba etiopského premiéra Abiyho Ahmeda, jenž ve své zemi rozpoutal masakry. Nejen Izraelcům také vadila cena pro Palestince Jásira Arafata.
Část 1/6

1 Henry Kissinger (1973)

Poradce amerického prezidenta Richarda Nixona Henry Kissinger (13. června 1973)

Řádnou porci rozpaků přineslo udělování Nobelovy ceny míru například už v roce 1973. Tehdy ji dostal americký poradce pro národní bezpečnost a ministr zahraničí Henry Kissinger. Ten se sice podílel na diplomatických jednáních, která vedla k ukončení války ve Vietnamu a odchodu amerických vojsk z této východoasijské země, ale...

Na příkaz prezidenta Richarda Nixona řídil tajné bombardování Laosu a Kambodži a uzavření míru navíc ve svém důsledku vedlo i k vítězství komunistického severu. Kissingerův protějšek, vietnamský generál a diplomat Le Duc Tho, Nobelovu cenu odmítl, dokud „nebude skutečně nastolen mír“.

Sám Kissinger válku ve Vietnamu označil za „tragickou národní zkušenost“. Peníze od Nobelova výboru pak věnoval fondu dětí amerických vojáků, kteří se ztratili nebo zemřeli právě během této války.



Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Hel: Kvůli Trumpovi a Kennedymu zemřely stovky tisíc lidí

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...

Wintonovo hrdinství uctí muzikál. Premiéru v Brně uvidí i zachránění lidé

Premiéra původního muzikálu Winton v Městském divadle Brno o zachránci 669 židovských dětí před holokaustem bude příští sobotu a neděli ozdobena mimořádnými akcemi a setkáními pod hlavičkou...

9. října 2025  17:15

„Fakt to nikdo nechce.“ Lidovci vylučují, že by šli do vlády s ANO, odmítá to i Babiš

Členové KDU-ČSL důrazně odmítají možnost, že by se po volbách nakonec přece jen domluvili s hnutím ANO Andreje Babiše a vstoupili s ním do vlády místo SPD nebo Motoristů. Reagují tak na šířící se...

9. října 2025  16:57,  aktualizováno  17:12

Trapas s Obamou, laureáti s krví na rukou. Největší kontroverze Nobelovek míru

Dostane americký prezident Donald Trump Nobelovu cenu míru, jak by si přál? Pokud ano, zařadí se mezi kontroverznější laureáty prestižního ocenění. Zdaleka však na tomto seznamu nebude jediným...

9. října 2025  16:51

Otevírací doba 28. října 2025. Kde nakoupíte a jaké obchody budou mít zavřeno

V úterý 28. října je Den vzniku samostatného Československého státu. Podle zákona patří mezi státní svátky, kdy musejí mít velké obchody zavřeno. Kde a kdy v tento den nakoupíte?

9. října 2025  16:45

Toto bude nový Brumbál. Podívejte se na první snímky Johna Lithgowa ve slavné roli

V rámci natáčení nového seriálu Harry Potter se na internetu poprvé objevily snímky herce Johna Lithgowa v roli Brumbála a hned vyvolaly bouřlivé reakce fanoušků. Někteří jej označují za ztělesněnou...

9. října 2025  16:39

Orbán nasadil v Bruselu špiony, snažili se verbovat informátory v unijních institucích

Maďarsko v minulosti využívalo své tajné služby k tomu, aby získávaly informace v institucích Evropské unie, ve kterých za tímto účelem hledaly spolupracovníky. Vyplývá to z investigace německého...

9. října 2025  16:32

Televize Óčko ovládla sledovanost mezi mladými. Zaujala nahá seznamka

Óčko se ve středu večer stalo nejsledovanější televizí v Česku, alespoň tedy mezi diváky ve věku 15 až 24 let. Také v širší věkové kategorii se ovšem televizi dařilo i mezi ostatními konkurenty....

9. října 2025  16:23

Rošáda v budoucí vládě. Vnitro dostane Metnar, obranu asi prezidentský kandidát

Personální obsazení budoucí vlády ANO, SPD a Motoristů se finalizuje. Podle informací iDNES.cz došlo na poslední chvíli k rošádě: kvůli výroku Tomia Okamury o výměně policejního prezidenta by mělo...

9. října 2025  16:18

Šeptání a vzkaz na papíře. Co napsal Rubio Trumpovi o dohodě s Hamásem?

Velkou pozornost vzbudil ručně psaný vzkaz, který ve středu večer předal americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi šéf diplomacie Marco Rubio. Informoval ho jím, že je blízko k uzavření mírové dohody...

9. října 2025  16:18

Řidič na dohled Trosek převrátil kamion s uhlím, to se vysypalo do pole

Řidič nákladního vozu havaroval dnes před polednem nedaleko Újezdu pod Troskami na Jičínsku. Projel mírnou pravotočivou zatáčkou, za ní však skončil mimo vozovku na boku. Náklad uhlí se rozsypal do...

9. října 2025  16:13

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Tajemný vzkaz v soše, zfušovaný Mánes a čas jako divadlo. Co zažil Pražský orloj

Čas měří přes 600 let a i když ho zastavily války nebo rekonstrukce, většina mechanických součástek je původní. Přitom první písemná zmínka o orloji na Staroměstském náměstí se datuje k 9. říjnu...

9. října 2025  16:05

RECENZE: Chaos bez krásy. Album Adama Mišíka by bylo lepší bez pokusu o zpěv

Premium

Šest let po albu 2.0 se Adam Mišík hlásí o pozornost deskou se slibným názvem V chaosu je krása. Chaos v hlavě jeho nové skladby nadělají pořádný, ovšem slibované krásy se jaksi nedostává.

9. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.