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„Je mi 20 a mám nádor na mozku.“ Mladík chce důstojně zemřít, politici jsou proti

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  20:38
Noah Herniman, dvacetiletý pacient s nádorem, který lékaři neumí odoperovat....

Noah Herniman, dvacetiletý pacient s nádorem, který lékaři neumí odoperovat. (12. října 2026) | foto: Profimedia.cz

Mozkový nádor dvacetiletého Noah Hernimana, který lékaři neumí odoperovat. (12....
Rodina Noah Hernimana, dvacetiletého pacienta s nádorem na mozku, který lékaři...
Noah Herniman, dvacetiletý pacient s nádorem, který lékaři neumí odoperovat....
Noah Herniman, dvacetiletý pacient s nádorem, který lékaři neumí odoperovat....
6 fotografií
Noah Herniman (20) ví, že jeho nádor na mozku může znovu začít růst. Mladík z britského Falmouthu proto žádá o možnost důstojně odejít, až přijde jeho čas a není divu, že zamítnutí zákona o asistovaném umírání ho zdrtilo. Jeho matka Shelley, která byla dříve také zásadně proti synovu rozhodnutí, mu dnes rozumí a jeho přání respektuje.

Jeho nemoc zaútočila pozvolna a poměrně nenápadně. Noah býval plný energie, ale najednou ztrácel chuť k jídlu, hubnul, zapomínal a občas se mu i špatně dýchalo. Vyšetření magnetickou rezonancí nakonec odhalilo neoperovatelný nádor. V červenci 2021 se rodina dozvěděla krutou zprávu. Noah trpí také neurofibromatózou prvního typu, což je genetické onemocnění, které způsobuje růst nezhoubných nádorů.

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„Zeptal jsem se, jestli mě mohou operovat. Odpověď byla ne. Pak jsem se zeptal, jestli zemřu, a řekli mi, že s největší pravděpodobností ano,“ vzpomíná mladík.
Naději přinesla chemoterapie, jenže čtyři roky léčby pro něj byly hotovým peklem. „Vypadávaly mi vlasy, bylo mi špatně, ztratil jsem chuť k jídlu, museli mě krmit sondou a skončil jsem na vozíku. Mám pocit, že mi ukradli dospívání,“ popisuje Noah. Další léčbu už odmítá a bojí se, že se nádor znovu zvětší.

„V žádném případě nechci podstupovat pomalou nebo bolestivou smrt. Až přijde můj čas, chci odejít důstojně a podle vlastních podmínek,“ zdůrazňuje. Zamítnutí návrhu zákona poslanci 11. září ho proto hluboce zasáhlo.

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Jeho matka přitom dříve asistované umírání odmítala. „Přivedla jsem ho na svět a nechtěla jsem souhlasit s tím, aby z něj dobrovolně odešel. Když jsem ale viděla, jak moc během chemoterapie trpí, změnila jsem názor. Kdo jsem, abych ho připravila o právo rozhodovat o vlastním těle?“ přiznává Shelley.

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Noahův stav je nyní stabilní, studuje na univerzitě a stále sní o herecké kariéře. „Chtěl bych se stát příštím Doctorem Who, nebo se alespoň proslavit jako herec. Hlavně chci žít naplno, dokud můžu,“ dodává mladík, který doufá, že zbytek jeho rodiny i ostatní lidé jednou pochopí i jeho nejtěžší rozhodnutí.¨

Britští poslanci zamítli návrh letos 11. září ve druhém čtení Dolní sněmovny. Počítal s tím, že by nevyléčitelně nemocní dospělí v Anglii a Walesu, kterým zbývá nejvýše šest měsíců života, mohli za přísně stanovených podmínek požádat o eutanázii.

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