Jakmile člověk vkročí do výrobní haly astenského zvonařství, první, co zaznamená, je všudypřítomná nezvyklá vůně. Na svědomí ji má speciální směs hlíny, která se používá pro formy, do nichž se zvony odlévají.

Tento proces tady zdokonalují po desetiletí. Firma byla založena v roce 1872 původně jako hodinářství, postupně se ale začala zaměřovat na zvony, které odsud míří do celého světa. Do zahraničí putuje devadesát procent produkce.

„Jsme nyní jedné zvonařství v Nizozemsku,“ říká šéf firmy Joost Eijsbouts. „Ale víte, zvony jsou byznysově tak trochu katastrofální produkt. Vydrží stovky let, takže každého zákazníka máte jen jednou a potom ho ztratíte,“ vysvětluje s nadsázkou.

O to složitější celá výroba je. Do připravených forem slévači nalévají roztavenou hmotu o teplotě až 1 800 °C, další fází je ladění zvonu. Právě v ladicím oddělení se při naší návštěvě nachází již vylitý zvon pro kostel Nejsvětějšího Salvátora. Ladit tu dokážou s přesností na jeden cent, tedy setinu půltónu.

Šéf zvonařství Royal Eijsbouts Joost Eijsbouts zkouší tón zvonu pro kostel Nejsvětějšího Salvátora v Praze. (20. května 2025)

Speciální ladění, které se používá zejména pro zvonkohry, v tomto případě nebylo třeba. Mimořádný byl ovšem proces výroby. Zatímco běžně se vyrábějí bronzové zvony ze směsi, kterou tvoří přibližně z 80 procent měď a z 20 cín, v tomto případě se ještě přidávala mosaz ze 122mm nábojnice; pro srdce zvonu se pak použil roztavený kus ruské střely S-300. Obvykle výroba zvonu trvá šest až osm týdnů, nyní to bylo méně než tři.

Zvon v kostele nacházejícím se u Karlova mostu chybí od roku 1916. Potkal ho stejný osud, jako mnoho jiných, které byly za válečných dob přetaveny ve zbraně. Nyní je proces opačný.

Cílem je vyjádřit naději, že i z ničení může povstat věc, která bude symbolem spojování lidí. Projekt iniciovalo velvyslanectví Nizozemského království, sponzorovaly ho společnosti Huisman a NN životní pojišťovna. Logistiku zajistila společnost Voerman.

Není to však jediná aktuální zakázka pro Česko. Nový zvon odsud dodají i do pražských Běchovic. Zařadí se tak k zákazníkům, kterými byla například i pařížská katedrála Notre-Dame, pro niž z Royal Eijsbouts vyrobili nový zvon před dvanácti lety. Požár v roce 2019 přežil.

Dochází ale i ke kuriózním situacím. V roce 2008 tu odlili desetitunový zvon pro belgický Gent, město ho zaplatilo, jak ale upozorňuje pomocný ředitel Joep Van Brussel, stále čeká v areálu firmy. Radnice totiž dosud nedostala povolení umístit ho do věže.

Další výzvy spočívají v dopravě zvonů do odlehlých koutů světa. Mají tu připravenou zásilku pro Filipíny a zvony míří třeba i do Indonésie. „Jistě si umíte představit, že dopravit zvon třeba někam do indonéského pralesa uprostřed ničeho není nic snadného. Ale zatím se nám žádný neztratil,“ uzavírá Joost Eijsbouts.