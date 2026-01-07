Sněhová kalamita komplikovala dopravu v Evropě. Amsterdam zrušil 800 letů

  18:19
Zimní počasí i ve středu narušilo dopravu v některých evropských zemích, na něž udeřila první letošní zimní bouře Goretti. Amsterdamské letiště Schiphol zrušilo stovky letů, v Paříži nejezdily autobusy a nevyjely i některé vlaky Eurostar z Londýna.

Ruzyňské letiště hlásí zrušení všech dnešních spojů s Nizozemskem a zpoždění letů mezi Francií a Českem. Radost měli naopak z vydatného sněžení lidé, kteří mohli v Paříži vytáhnout lyže či sáňky, napsala agentura Reuters.

Odmrazování letadla na letišti v německém Frankfurtu nad Mohanem v pondělí 5. ledna 2026, kdy teploty klesly na -6 stupňů Celsia. (5. ledna 20026)
Dopravu v Amsterodamu komplikuje sníh, mráz a déšť. (5. ledna 20026)
13 fotografií

Pařížské letiště Charlese de Gaulla podle agentury AFP zrušilo asi sto letů a Orly přibližně čtyřicet spojů. Pařížský dopravní podnik RATP kvůli počasí „z bezpečnostních důvodů“ přerušil provoz všech autobusových linek, které se podle webu listu Le Monde začaly během odpoledne s omezeními postupně vracet do provozu.

Stovky zrušených letů, pět mrtvých ve Francii. Sníh paralyzuje Evropu

Sníh a námraza zasáhly i sever a západ Francie, což je podle meteorologů „v současném klimatu vzácný jev“. V 19 departementech stále platí druhý nejvyšší stupeň výstrahy před sněhem a ledem, devět dalších jej snížilo na třetí.

V některých částech země také nesmí na silnice nákladní vozidla, což podle Reuters naruší dodavatelské řetězce.

Ve Skotsku zůstává v platnosti varování před ledovkou. Stovky skotských škol jsou dnes již třetím dnem uzavřeny. Z Londýna nevyjelo několik plánovaných vlaků do Amsterdamu, Rotterdamu či Paříže, další spoje nabraly zpoždění, uvedla společnost Eurostar.

Na Kvildě bylo ráno minus 30,6 stupně. Mrazivé noci budou dál svírat Česko

Amsterdamské letiště Schiphol, kde je provoz podle Reuters narušen už šestý den v řadě, zrušilo ve středu nejméně 800 letů. Tisícovka pasažérů byla nucena strávit na letišti noc, k čemuž jim terminál přichystal několik set nouzových lůžek.

Letecká společnost KLM varovala, že jí dochází odmrazovací kapalina a že zpoždění dodávek ztěžuje doplňování zásob. Letiště naopak uvedlo, že má stále dostatek zásob odmrazovací kapaliny určené k čištění ranvejí.

Bývalý policejní prezident Švejdar bude řídit bezpečnost pražského letiště

Letiště Ruzyně na svých stránkách informovalo, že letadla z Paříže v průběhu dne nabírala až několikahodinová zpoždění, u spoje s plánovaným příletem v 17:05 se očekávalo zpoždění méně než hodinové, večerní let společnosti Transavia z terminálu Orly byl zrušen.

Podobně na to byly i všechny odlety a přílety z Amsterdamu.

Hlavní belgické letiště Zaventem v Bruselu kvůli hustému sněžení zrušilo zatím 40 letů, 20 příletů a 20 odletů. Letiště rovněž očekává, že lety budou během dne nabírat zpoždění zejména kvůli odmrazování letadel a odklízení sněhu z ranvejí.

U letiště v Hradci Králové spadl vírník, při přistání strhl barevné žárovky

V Belgii zatím napadlo tři až šest centimetrů sněhu, místy o několik centimetrů více. V celé zemi s výjimkou pobřeží Severního moře platí podle listu Le Soir varování před zledovatělými vozovkami.

Německá meteorologická služba (DWD) ve tsředu varovala řidiče a chodce, aby počítali se sněhem a ledovkou na silnicích a v ulicích. Varování před ledovkou se týká prakticky celého území Německa.

Na pobřeží Severního moře a ve středoněmeckém pohoří Harz se podle meteorologů navíc mohou tvořit sněhové jazyky. V některých oblastech jižního Německa je pak ve středu třeba počítat s teplotami mezi minus deseti a minus 15 stupni Celsia.

Na západě a severozápadě země ve středu opět očekávali sněžení. Například v Berlíně ale dopoledne panovalo slunečné počasí, na teploměrech bylo minus šest stupňů Celsia.

Varování zůstalo zavalené papíry. Výbuch letadla nad skotským Lockerbie

Sněhová vánice také zkomplikovala silniční a železniční dopravu na východě Slovenska. Vlaky odjíždějící z Košic nabíraly podle národního dopravce ZSSK zhruba hodinové zpoždění, některé silnice byly neprůjezdné nebo sjízdné jen obtížně a v některých okresech platil první kalamitní stupeň.

Radost mají naproti tomu podle Reuters například obyvatelé a návštěvníci Paříže, kteří využili nezvyklý příval sněhu k sáňkování či lyžování na mnoha svazích či travnatých plochách, které ve městě jsou. Spokojeni jsou i prodejci zimního vybavení, kteří očekávají zvýšené tržby.

7. ledna 2026  16:58

