Ruzyňské letiště hlásí zrušení všech dnešních spojů s Nizozemskem a zpoždění letů mezi Francií a Českem. Radost měli naopak z vydatného sněžení lidé, kteří mohli v Paříži vytáhnout lyže či sáňky, napsala agentura Reuters.
Pařížské letiště Charlese de Gaulla podle agentury AFP zrušilo asi sto letů a Orly přibližně čtyřicet spojů. Pařížský dopravní podnik RATP kvůli počasí „z bezpečnostních důvodů“ přerušil provoz všech autobusových linek, které se podle webu listu Le Monde začaly během odpoledne s omezeními postupně vracet do provozu.
Sníh a námraza zasáhly i sever a západ Francie, což je podle meteorologů „v současném klimatu vzácný jev“. V 19 departementech stále platí druhý nejvyšší stupeň výstrahy před sněhem a ledem, devět dalších jej snížilo na třetí.
V některých částech země také nesmí na silnice nákladní vozidla, což podle Reuters naruší dodavatelské řetězce.
Ve Skotsku zůstává v platnosti varování před ledovkou. Stovky skotských škol jsou dnes již třetím dnem uzavřeny. Z Londýna nevyjelo několik plánovaných vlaků do Amsterdamu, Rotterdamu či Paříže, další spoje nabraly zpoždění, uvedla společnost Eurostar.
Amsterdamské letiště Schiphol, kde je provoz podle Reuters narušen už šestý den v řadě, zrušilo ve středu nejméně 800 letů. Tisícovka pasažérů byla nucena strávit na letišti noc, k čemuž jim terminál přichystal několik set nouzových lůžek.
Letecká společnost KLM varovala, že jí dochází odmrazovací kapalina a že zpoždění dodávek ztěžuje doplňování zásob. Letiště naopak uvedlo, že má stále dostatek zásob odmrazovací kapaliny určené k čištění ranvejí.
Letiště Ruzyně na svých stránkách informovalo, že letadla z Paříže v průběhu dne nabírala až několikahodinová zpoždění, u spoje s plánovaným příletem v 17:05 se očekávalo zpoždění méně než hodinové, večerní let společnosti Transavia z terminálu Orly byl zrušen.
Podobně na to byly i všechny odlety a přílety z Amsterdamu.
Hlavní belgické letiště Zaventem v Bruselu kvůli hustému sněžení zrušilo zatím 40 letů, 20 příletů a 20 odletů. Letiště rovněž očekává, že lety budou během dne nabírat zpoždění zejména kvůli odmrazování letadel a odklízení sněhu z ranvejí.
V Belgii zatím napadlo tři až šest centimetrů sněhu, místy o několik centimetrů více. V celé zemi s výjimkou pobřeží Severního moře platí podle listu Le Soir varování před zledovatělými vozovkami.
Německá meteorologická služba (DWD) ve tsředu varovala řidiče a chodce, aby počítali se sněhem a ledovkou na silnicích a v ulicích. Varování před ledovkou se týká prakticky celého území Německa.
Na pobřeží Severního moře a ve středoněmeckém pohoří Harz se podle meteorologů navíc mohou tvořit sněhové jazyky. V některých oblastech jižního Německa je pak ve středu třeba počítat s teplotami mezi minus deseti a minus 15 stupni Celsia.
Na západě a severozápadě země ve středu opět očekávali sněžení. Například v Berlíně ale dopoledne panovalo slunečné počasí, na teploměrech bylo minus šest stupňů Celsia.
Sněhová vánice také zkomplikovala silniční a železniční dopravu na východě Slovenska. Vlaky odjíždějící z Košic nabíraly podle národního dopravce ZSSK zhruba hodinové zpoždění, některé silnice byly neprůjezdné nebo sjízdné jen obtížně a v některých okresech platil první kalamitní stupeň.
Radost mají naproti tomu podle Reuters například obyvatelé a návštěvníci Paříže, kteří využili nezvyklý příval sněhu k sáňkování či lyžování na mnoha svazích či travnatých plochách, které ve městě jsou. Spokojeni jsou i prodejci zimního vybavení, kteří očekávají zvýšené tržby.