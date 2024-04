Wilderse považoval za mentora, nyní ho chce jako konvertita k islámu zastavit

„Stále používají nástroje, které jsem jim pomáhal rozvíjet. Doslova je slyším říkat věci, které jsem vymyslel. Byl jsem v protiislámské politice dvanáct let, takže musím proti tomuto narativu bojovat nejméně stejně dlouho, aby to bylo vyrovnané,“ řekl van Klaveren listu The Guardian.

K odmítavému přístupu k islámu ho podle jeho slov dovedly mimo jiné teroristické útoky v New Yorku z 11. září 2001 nebo vražda nizozemského režiséra Thea van Gogha islámským radikálem.

Do Wildersovy Strany pro svobodu (PVV) vstoupil roku 2010. „Snažil jsem se zakázat mešity, zakázat Korán, zavřít islámské školy, zakázat arabštinu na veřejnosti. Tehdy jsem si myslel, že je to dobře,“ popsal svůj vzestup po Wildersově boku. Van Klaveren tehdy označil Korán za lež a jed.

Se svým mentorem se nakonec názorově rozešel v roce 2014 po shromáždění, na kterém se vůdce PVV svých příznivců zeptal, zda chtějí v zemi méně Maročanů. „Méně, méně,“ skandoval tehdy dav, zatímco Wilders mu slíbil nápravu. „Říkal jsem si, že musím odejít, protože teď se z toho stává etnická záležitost,“ uvedl pětačtyřicetiletý van Klaveren.

Politiku opustil a zaměřil se na dokončení knihy pojednávající o hrozbách islámu. Čím více se o něm ale dozvídal, tím více ho uchvacoval.

Když v roce 2019 oznámil, že konvertoval, vyvolal poprask. „Někteří lidé byli nepřátelští. Dostal jsem přes 2000 výhrůžek smrtí. Lidé říkali, že znásilní mou ženu, zabijí mé děti,“ popsal van Klaveren. „Je to jako když se vegetarián rozhodne jít pracovat na jatka,“ komentoval to tehdy Wilders.

Podle van Klaverena lze asi 12 z 37 křesel, které PVV získala při vítězném tažení v listopadových volbách, připsat odpůrcům islámu. Zbytek byl podle něho výsledkem voličů, kteří byli rozčarování z hlavních stran kvůli jejich neschopnosti řešit rostoucí ceny bydlení a životních nákladů.

Wilders v březnu čtyři měsíce po volbách oznámil, že je ochotný vzdát se premiérského křesla. Podle něj je to jediná varianta, která umožní pokračování vyjednávání o sestavení koaliční vlády. Pro mnoho stran je kvůli svým radikálním postojům jako premiér nepřijatelný.

Van Klaveren se nyní snaží změnit pohled lidí na islám a přiblížit mu jeho víru a historii. V roce 2020 za tímto účele spoluzaložil nadaci, která loni otevřela v Rotterdamu muzeum nazvané Islámské zážitkové centrum.

„Chceme lidi informovat o islámu a chceme, aby zmizely předsudky. Lidé, zejména na Západě, mají někdy o islámu podivné představy. Je to způsobeno nedostatkem znalostí,“ řekl agentuře Anadolu.