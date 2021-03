Nizozemci volí parlament. Kvůli covidu na to mají tři dny, hlasují i z auta

Úřady se prodloužením doby voleb snaží vyhnout davům a dalšímu šíření koronaviru. Senioři a další rizikové skupiny voličů mohou hlasovat přednostně v pondělí a úterý, ostatní ve středu, na kdy připadá oficiální datum voleb. V Amsterdamu mohou lidé téměř až k volební urně dojet na kole, některé okrsky zavedly také možnost hlasovat z auta.

„Myslím, že je to velmi dobré, protože to lidem dodává pocit bezpečí. Pokud se bojí volit, mohou přijet sem a ani nemusí vystoupit z auta a svůj hlas mohou odevzdat velmi bezpečně,“ říká starostka Amsterdamu Femke Halsemová.

V rámci ochranných opatření si voliči mohou nechat červenou tužku, kterou na místě použili, případně ji mohou vyhodit. Volit se dá i v kostele a na 2,4 milionu nejstarších Nizozemců může svůj hlas poslat poštou, píše agentura AP. První výsledky voleb se nedají očekávat dříve než ve středu v noci.

Nizozemské parlamentní volby budou prvním větším testem popularity některé z evropských vlád v době pandemie covidu-19. Favoritem je podle průzkumů Lidová strana pro svobodu a demokracii (VVD) premiéra Marka Rutteho, který usiluje už o čtvrtý mandát.



Hlavním předvolebním tématem byl boj s koronavirem a s ním spojené ekonomické problémy. Do pozadí se dostala prominentní témata z minulých let. Třeba kritika imigrace, Evropské unie či islámu, jež vycházela zejména z úst opozičního lídra Geerta Wilderse. Do voleb se podle AP přihlásilo 37 politických stran, což je nejvíc za několik desetiletí.

Teflonového Marka neoslabil ani skandál

Rutte má v průzkumech stále silnou podporu, která i přes kritiku některých protipandemických kroků vlády klesá v posledních měsících jen velmi mírně. Neublížily mu opožděné zavedení povinnosti nosit roušky, pomalý postup v očkování ani nepokoje, které v posledních týdnech zemi zasáhly.

Čtyřiapadesátiletý politik je v čele vlády už přes deset let a za své politické schopnosti si podle stanice Deutsche Welle vysloužil přezdívku Teflonový Mark. „Lidé o něm smýšlejí výrazně pozitivně - i když ho nevolí,“ říká profesorka politické komunikace z univerzity v Amsterdamu Mariken van der Veldenová.

Předvolební kampaň byla kvůli pandemii omezená, nekonaly se mítinky a aktivita stran se přesunula hlavně na sociální sítě a do televizního vysílání. A premiér, který pravidelně vystupuje s novinkami o postupu boje proti koronaviru, tak získal značnou výhodu ve srovnání s ostatními lídry.

Popularitu si premiér udržuje i přesto, že od ledna se svým kabinetem vládne v demisi.

Parlamentní vyšetřovací komise loni uvedla, že úřady se na rodinách dopustily „bezprecedentního bezpráví“.

„Nevinní lidé byli označeni za zločince, jejich životy byly zničeny a parlament o tom byl nesprávně a neúplně informován,“ připustil také Rutte.

Jeho vláda se lidem omluvila a přislíbila 500 milionů eur (asi 13 miliard korun) na odškodnění rodin. Pád vlády přivodila aféra kolem přídavků na děti, které stát vyplácí. Finanční úřad označil neprávem asi 20 tisíc rodičů za daňové podvodníky a začal po nich příspěvky vymáhat zpětně za několik let. Řadě domácností to způsobilo značné finanční potíže.

Pokud Rutte získá další čtyřletý mandát, může se stát nejdéle sloužícím premiérem v historii země. A pokud by VVD dostala největší počet hlasů, Rutte by s největší pravděpodobností sestavoval koalici, což může trvat několik měsíců.