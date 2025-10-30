Nizozemsko má sečteno 99 procent. Wildersova strana výrazně oslabila

Autor: ,
  8:04
Po sečtení téměř 99 procent hlasů odevzdaných ve středečních nizozemských parlamentních volbách jsou výsledky protiimigrační Strany pro svobodu (PVV) krajně pravicového politika Geerta Wilderse a středově-liberální strany D66 shodné – 16,7 procenta. Podle aktualizovaných propočtů veřejnoprávní televize NOS budou mít ve 150členné dolní komoře parlamentu každá 26 křesel.
Lidé v Nizozemsku dnes volí nové poslance do Poslanecké sněmovny

Lidé v Nizozemsku dnes volí nové poslance do Poslanecké sněmovny | foto: Reuters

Vůdce PVV Geert Wilders hlasoval v Haagu v předčasných volbách. (29. října 2025)
Lídr koalice GroenLinks-PvdA Frans Timmermans hlasuje v Maastrichtu. (29. října...
Lídryně VVD Dilan Yesilgözová volí v Amsterdamu. (29. října 2025)
Lídr D66 Rob Jetten odhlasoval v Haagu. (29. října 2025)
D66 výrazně posílila a podle propočtů získá o 17 křesel více, než měla dosud po volbách z roku 2023. PVV podle těchto propočtů naopak 11 křesel ztratila. Hlavní politické strany již dříve vyloučily jakoukoli spolupráci se šéfem PVV Wildersem, protože ho považují za nespolehlivého, případně nesouhlasí s jeho názory.

Wilders v předčasných volbách ztrácí nejen první místo, ale i pozici veta

Třetí nejsilnější stranou je Lidová strana pro svobodu a demokracii (VVD) s 22 mandáty, čtvrtou levicová koalice Zelených a Strany práce s 20 a pátou křesťanští demokraté (CDA) s 18 mandáty.

Vyjednávání o utvoření nové vlády bude podle analytiků pravděpodobně zdlouhavé. Po volbách z listopadu 2023 se vláda formovala několik měsíců. Nakonec v červnu 2024 PVV, VVD expremiéra Marka Rutteho, středopravicová Nová společenská smlouva (NSC) a pravicově populistické agrární hnutí BBB dospěly k dohodě na novém kabinetu. V jeho čele stanul bývalý šéf tajné služby Dick Schoof.

29. října 2025
Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

