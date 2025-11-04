Volby, které se konaly minulou středu, podle aktuálního stavu s náskokem asi 28 tisíc hlasů vyhrála Jettenova D66 před druhou PVV.
„Šance, že se to změní, je docela malá. Takže gratuluji panu Jettenovi k vítězství,“ řekl v úterý Wilders novinářům. Dosud Wilders šířil na sociálních sítích nepodložená tvrzení o volebních nesrovnalostech, což vyvolávalo otázky, zda výsledky uzná.
Nizozemské volby jsou pro Brusel sen. Kdo jsou liberálové, kteří „vypekli“ Wilderse
Veřejnoprávní stanice NOS uvádí, že sečteno je 100 procent hlasů, volební komise nicméně oficiální konečné výsledky oznámí až v pátek. Zdlouhavé sčítání způsobilo vyhodnocování hlasů zaslaných poštou a také čekání na výsledek ze tří karibských ostrovů pod přímou nizozemskou správou.
Podle výsledků D66 získala 16,9 procenta hlasů, zatímco PVV o 0,2 procentního bodu méně. Podle propočtu NOS budou mít obě strany v parlamentu shodně každá 26 křesel.
Wilders v předčasných volbách ztrácí nejen první místo, ale i pozici veta
V případě D66 výsledek znamená, že si strana polepšila o 10,6 procentního bodu ve srovnání s předchozími volbami, naopak Wildersova PVV ztratila 6,8 procentního bodu. Osmatřicetiletý Jetten, pokud se mu podaří sestavit vládu, bude nejmladším nizozemským premiérem.
Třetí nejsilnější stranou je Lidová strana pro svobodu a demokracii (VVD) s 22 mandáty, čtvrtou levicová koalice Zelených a Strany práce s 20 a pátou křesťanští demokraté (CDA) s 18 mandáty.