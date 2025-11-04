Naznačoval podvody ve sčítání hlasů, nakonec ale Wilders uznal volební porážku

Autor: ,
  22:11
Šéf nizozemské krajně pravicové Strany pro svobodu (PVV) Geert Wilders v úterý přiznal porážku v parlamentních volbách z minulého týdne, což dosud kvůli těsnému výsledku odmítal. Těsné volební vítězství otevírá Robu Jettenovi ze středově-liberální strany D66 cestu k premiérskému křeslu.
Předseda Strany pro svobodu (PVV) Geert Wilders hovoří s médii v nizozemském...

Předseda Strany pro svobodu (PVV) Geert Wilders hovoří s médii v nizozemském parlamentu. (30. října 2025) | foto: Piroschka Van De WouwReuters

Předseda strany Demokraté 66 (D66) Rob Jetten při svém projevu po zveřejnění...
Vůdce PVV Geert Wilders hlasoval v Haagu v předčasných volbách. (29. října 2025)
Lídryně lidovců (VVD) Dilan Yeşilgözová (29. října 2025)
Předseda koalice Zelených a Strany práce Frans Timmermans oznamuje, že po...
39 fotografií

Volby, které se konaly minulou středu, podle aktuálního stavu s náskokem asi 28 tisíc hlasů vyhrála Jettenova D66 před druhou PVV.

„Šance, že se to změní, je docela malá. Takže gratuluji panu Jettenovi k vítězství,“ řekl v úterý Wilders novinářům. Dosud Wilders šířil na sociálních sítích nepodložená tvrzení o volebních nesrovnalostech, což vyvolávalo otázky, zda výsledky uzná.

Nizozemské volby jsou pro Brusel sen. Kdo jsou liberálové, kteří „vypekli“ Wilderse

Veřejnoprávní stanice NOS uvádí, že sečteno je 100 procent hlasů, volební komise nicméně oficiální konečné výsledky oznámí až v pátek. Zdlouhavé sčítání způsobilo vyhodnocování hlasů zaslaných poštou a také čekání na výsledek ze tří karibských ostrovů pod přímou nizozemskou správou.

Podle výsledků D66 získala 16,9 procenta hlasů, zatímco PVV o 0,2 procentního bodu méně. Podle propočtu NOS budou mít obě strany v parlamentu shodně každá 26 křesel.

Wilders v předčasných volbách ztrácí nejen první místo, ale i pozici veta

V případě D66 výsledek znamená, že si strana polepšila o 10,6 procentního bodu ve srovnání s předchozími volbami, naopak Wildersova PVV ztratila 6,8 procentního bodu. Osmatřicetiletý Jetten, pokud se mu podaří sestavit vládu, bude nejmladším nizozemským premiérem.

Třetí nejsilnější stranou je Lidová strana pro svobodu a demokracii (VVD) s 22 mandáty, čtvrtou levicová koalice Zelených a Strany práce s 20 a pátou křesťanští demokraté (CDA) s 18 mandáty.

Vstoupit do diskuse

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

Nejčtenější

Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech

Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly miliony čtenářů časopisu Life, v Česku ho však nikdo nezná. Přitom John Sadovy se narodil přesně před...

KVÍZ: Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?

Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara rozhodla k 120. výročí jeho narození vydat kompletní Jestřábovo dílo. V nové edici jako první vyšla...

OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem

Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě se sešla řada známých politiků, pozvání dorazilo také bývalým...

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů

Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě ocenil celkem 48 osobností jako herce Zdeňka Svěráka nebo in memoriam...

Pellegrini se sešel v Praze s Pavlem a Babišem. Sešli se na koncertě košické filharmonie

Prezident Petr Pavel přivítal v úterní podvečer v pražském Obecním domě slovenského prezidenta Petera Pellegriniho. Státníky po společném jednání si vyslechli koncert košické filharmonie. Na recepci...

4. listopadu 2025  19:31,  aktualizováno  22:39

Čeští manželé loupili v Rakousku. Při útěku před policií havarovali v kradeném autě

Čeští manželé se v kradeném autě vydali do Rakouska krást a při útěku před rakouskou policií havarovali. V úterý o tom na svém webu informoval deník Kronen Zeitung, podle kterého dvojice přijela do...

4. listopadu 2025  22:19

Naznačoval podvody ve sčítání hlasů, nakonec ale Wilders uznal volební porážku

Šéf nizozemské krajně pravicové Strany pro svobodu (PVV) Geert Wilders v úterý přiznal porážku v parlamentních volbách z minulého týdne, což dosud kvůli těsnému výsledku odmítal. Těsné volební...

4. listopadu 2025  22:11

Nesmírná úleva, napsal Macron. Írán pustil po letech dva Francouze, uvěznil však další

Írán propustil Francouze Cécile Kohlerovou a Jacquesa Parise, které zadržoval od roku 2022. Na síti X o tom v úterý večer informoval francouzský prezident Emmanuel Macron s tím, že dvojice po odchodu...

4. listopadu 2025  20:41

Dcera jí zasadila 13 bodných ran. Politička přežila a nyní se ujala funkce starostky

Starostkou západoněmeckého města Herdecke se v úterý stala Iris Stalzerová. Před měsícem Německem otřásla zpráva, že sociálnědemokratickou političku kdosi pobodal a že je v ohrožení života. Původní...

4. listopadu 2025  19:47

Vzplála lednice, evakuovali ubytovnu. Do pražské Hostivaře přivolali hasiče

Kvůli požáru v ubytovně v pražské Hostivaři evakuovali hasiči v úterý večer 14 lidí, zraněný není nikdo. V jednom z pokojů hořela lednice. Příčiny vzniku požáru hasiči vyšetřují.

4. listopadu 2025  19:42

New York a další města volí starosty. Trump varoval před nástupem „komunisty“

V USA začaly v úterý místní volby, které mimo jiné rozhodnou o příštím starostovi New Yorku. Favoritem je demokrat Zohran Mamdani, který je terčem kritiky ze strany republikánského prezidenta Donalda...

4. listopadu 2025  17:06,  aktualizováno  19:36

Ženíšek si rozmyslel boj o šéfa TOP 09, chce spolupráci proti populismu

Ministr pro vědu, výzkum a inovace Marek Ženíšek, který zvažoval, že bude kandidovat na šéfa TOP 09, se nakonec rozhodl, že bude aspirovat na nižší pozici. „Rozhodl jsem se kandidovat na...

4. listopadu 2025

Dočká se Česko nového kardinála? Vše je na papeži, nastává generační obměna

Kdy bude mít Česko zase kardinála, nelze předpokládat. Jeho jmenování záleží na papeži, tvrdí pomocný biskup pražské arcidiecéze Zdenek Wasserbauer. S Dominikem Dukou Česko přišlo o jediného...

4. listopadu 2025  18:40

Polský prezident Nawrocki navštíví Prahu ještě tento měsíc, uvádí místní média

Polský prezident Karol Nawrocki 24. listopadu navštíví Prahu. V české metropoli se sejde se svým protějškem Petrem Pavlem a s pravděpodobným příštím premiérem Andrejem Babišem. V úterý o tom...

4. listopadu 2025  18:23

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Škrcení v pornografii je návodné, zakážeme to, rozhodla britská vláda

Velká Británie zakáže online pornografii zobrazující škrcení. Držení a zveřejňování podobných materiálů se stane trestným činem podle dodatku k návrhu zákona o kriminalitě a policii, který nyní...

4. listopadu 2025  17:36

Soudce Kafku propustili z vazby. Musela se za něj zaručit manželka

Krajský soud v Ostravě propustil brněnského soudce Romana Kafku z vazby, kde byl od dubna v souvislosti s možnými podvody. Před zadržením se obviněný ukrýval v Chorvatsku. Nyní už útěk podle soudu...

4. listopadu 2025  17:28,  aktualizováno  17:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.