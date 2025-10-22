Úřad otestoval čtyři populární chatboty, jejichž názvy neuvedl. Ve zprávě publikované před volbami, které Nizozemsko čekají 29. října, napsal, že testované programy „často doporučují dvě stejné strany bez ohledu na otázku nebo pokyn uživatele“.
Ve více než polovině případů navrhli chatboti buď krajně pravicovou Stranu pro svobodu (PVV) protiimigračního populisty Geerta Wilderse, nebo levicovou koalici zelených a Strany práce (GroenLinks-PvdA) vedenou bývalým evropským komisařem Fransem Timmermansem.
Naopak strany, jako je napříkald středopravá Křesťanskodemokratická výzva (CDA), podle zprávy chatboti téměř vůbec nezmiňovaly, a to dokonce i v případech, kdy se postoj uživatele přesně shodoval s programem těchto uskupení.
|
Otřes v Nizozemsku. Wilders kvůli sporu o migraci opustil vládu, premiér končí
„Varujeme před používáním chatbotů s umělou inteligencí k získávání rad pro volby, protože jejich fungování je nejasné a obtížně ověřitelné,“ uvedla zástupkyně úřadu Monique Verdierová. Využití této technologie má podle ní přímý dopad na integritu svobodných a spravedlivých voleb, která je podle ní klíčová pro správné fungování demokracie.
Před parlamentními volbami vede v průzkumech PVV, nicméně její náskok před GroenLinks-PvdA a CDA se postupně zmenšuje. Všechna větší uskupení koalici s Wildersovou PVV vyloučila, takže nový nizozemský premiér bude pravděpodobně pocházet ze strany, která ve volbách skončí na druhém místě.