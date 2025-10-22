Neraďte se s AI, varují před volbami v Nizozemsku. Chatboti podporují extrémy

Autor: ,
  9:59
Nizozemský úřad pro ochranu osobních údajů varoval občany před používáním umělé inteligence (AI) při rozhodování o tom, koho budou volit v následujících parlamentních volbách. Podle zprávy vydané úřadem jsou chatboti nespolehliví a zjevně zaujatí.
Předvolební plakáty v Haagu (20. října 2025)

Předvolební plakáty v Haagu (20. října 2025) | foto: Profimedia.cz

Lídr křesťanskodemokratické CDA Henri Bontenbal (21. října 2025)
Lídr levicové koalice GL-PvdA Frans Timmernans v předvolební debatě televize...
Předvolební plakát PVV Geerta Wilderse v Haagu (20. října 2025)
Lídryně nizozemské VVD Dilan Yeşilgözová v předvolební debatě televize RTL (19....
16 fotografií

Úřad otestoval čtyři populární chatboty, jejichž názvy neuvedl. Ve zprávě publikované před volbami, které Nizozemsko čekají 29. října, napsal, že testované programy „často doporučují dvě stejné strany bez ohledu na otázku nebo pokyn uživatele“.

Ve více než polovině případů navrhli chatboti buď krajně pravicovou Stranu pro svobodu (PVV) protiimigračního populisty Geerta Wilderse, nebo levicovou koalici zelených a Strany práce (GroenLinks-PvdA) vedenou bývalým evropským komisařem Fransem Timmermansem.

Naopak strany, jako je napříkald středopravá Křesťanskodemokratická výzva (CDA), podle zprávy chatboti téměř vůbec nezmiňovaly, a to dokonce i v případech, kdy se postoj uživatele přesně shodoval s programem těchto uskupení.

Otřes v Nizozemsku. Wilders kvůli sporu o migraci opustil vládu, premiér končí

„Varujeme před používáním chatbotů s umělou inteligencí k získávání rad pro volby, protože jejich fungování je nejasné a obtížně ověřitelné,“ uvedla zástupkyně úřadu Monique Verdierová. Využití této technologie má podle ní přímý dopad na integritu svobodných a spravedlivých voleb, která je podle ní klíčová pro správné fungování demokracie.

Před parlamentními volbami vede v průzkumech PVV, nicméně její náskok před GroenLinks-PvdA a CDA se postupně zmenšuje. Všechna větší uskupení koalici s Wildersovou PVV vyloučila, takže nový nizozemský premiér bude pravděpodobně pocházet ze strany, která ve volbách skončí na druhém místě.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Hel: Kvůli Trumpovi a Kennedymu zemřely stovky tisíc lidí

Nejčtenější

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci...

Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu

Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského režimu, vyvolalo v zemi pobouření. Záznam západně laděné ceremonie totiž ostře kontrastuje s veřejným...

Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii

Premium

Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí meteorologové, podle kterých můžeme na přelomu prosince a ledna zažít největší mrazy za posledních deset...

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek

Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...

Snímek ze Sečské přehrady ocenila NASA. Je na něm unikátní výjev

Na břehu Sečské přehrady vznikla o víkendu fotografie, která slaví světový úspěch. Snímek zachycující polární záři i kometu bičovanou sluneční bouří, jejímž autorem je Petr Horálek z týmu z...

Neraďte se s AI, varují před volbami v Nizozemsku. Chatboti podporují extrémy

Nizozemský úřad pro ochranu osobních údajů varoval občany před používáním umělé inteligence (AI) při rozhodování o tom, koho budou volit v následujících parlamentních volbách. Podle zprávy vydané...

22. října 2025  9:59

ANO, SPD a Motoristé jednají o tom, jak přidají učitelům, i o migračním paktu

O programu vznikající vlády Andreje Babiše v oblasti školství, dopravy a vnitra ve středu jednají zástupci ANO, SPD a Motoristů sobě. Jednání o celém programu chtějí dokončit do konce týdne, včetně...

22. října 2025  5:55,  aktualizováno  9:35

Dočká se Orbán summitu Trump–Putin? Přípravy pokračují, ujišťuje

Přípravy na schůzku mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Budapešti pokračují, uvedl maďarský premiér Viktor Orbán. Učinil tak den poté, co média...

22. října 2025  9:32

Dvanáct bodů pro klid zbraní. Evropa chystá vlastní mírový plán pro Ukrajinu

Evropské země připravují společně s Ukrajinou dvanáctibodový návrh na ukončení ruské invaze na stávající bojové linii. Na plnění plánu by měl dohlížet mírový výbor pod předsednictvím amerického...

22. října 2025  8:53,  aktualizováno  9:25

Jen jsem chtěl být někým. Lennonův vrah prozradil po 45 letech motiv svého činu

Mark David Chapman, vrah hudebníka Johna Lennona, po 45 letech od činu prozradil motiv svůj motiv. Chtěl jen „být někým“. Řekl to v létě komisi pro podmínečné propuštění. Pozůstalým a Lennonovým...

22. října 2025  9:24

„Jste zmařená ruská investice v Česku.“ Konečná a Nerudová se pohádaly

Ve Štrasburku se během vysílání speciální debaty CNN Prima NEWS odehrála série ostrých výměn názorů mezi europoslankyněmi Danuší Nerudovou (STAN) a Kateřinou Konečnou (KSČM). Diskuse, která se týkala...

22. října 2025  9:22

V brněnské ulici po týdnech znovu unikal plyn. Hasiči evakuovali sousední domy

Kvůli masivnímu úniku plynu evakuovali v úterý odpoledne policisté a hasiči obyvatele několika domů v Cacovické ulici v Brně. Postižená část ulice byla několik hodin uzavřena. Pracovníci plynárenské...

21. října 2025  15:53,  aktualizováno  22.10 9:16

„Holky pronášely drogy v podprsence.“ Dealerce z pasťáku soud uložil pětiletý trest

Dvacetileté Elišce Š. hrozilo za distribuci drog a sjednání prostituce až 12 let vězení. Českobudějovický krajský soud nakonec vynesl mírnější trest. Obžalovaná totiž úspěšně navrhla dohodu o vině....

22. října 2025  9:09

Guvernér ČNB čelí kritice. Na pracovní cestu do USA vzal první třídou i přítelkyni

Guvernér České národní banky Aleš Michl čelí kritice kvůli luxusní cestě do USA, kam s sebou vzal i svou přítelkyni. Podle zjištění Seznam Zpráv letěli nejdražší třídou – first class, kterou...

22. října 2025  9:07

Totální alibismus, naštvaly Babiše změny v povolenkách. Odmítněte je, vyzval Fialu

Změny v systému emisních povolenek ETS2, které před nadcházejícím summitem unijních lídrů navrhla Evropská komise, jsou podle předsedy hnutí ANO Andreje Babiše nesmyslné a alibistické. Babiš, který...

22. října 2025  8:59

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zemřel bubeník Pavel Skala. Šéfoval hitparádě Eso, hrál s Mišíkem či Ledeckým

V úterý 21. října zemřel Pavel Skala, bubeník, hudební dramaturg a někdejší šéfredaktor časopisu &musiQ. Působil mimo jiné v kapelách OK Band, Etc..., ASPM, Žentour nebo Lili Marlene. Podle informací...

22. října 2025  8:53

Jak vybrat střední školu? Praktický rádce pro rodiče deváťáků, kteří nevědí

Výběr střední školy je náročný úkol, který letos stojí před desítkami tisíc deváťáků a jejich rodičů. Podle čeho se rozhodovat, kde hledat informace a co všechno zvážit, než se rozhodnete podat někam...

22. října 2025  8:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.