Jak byste srovnal pozici Česka a Nizozemska na evropské scéně? Je si v něčem podobná?

Pozornost médií se často upírá na Brusel nebo hlavní města velkých států, ale dnes v Evropě vidíme důležitou spolupráci i mezi dalšími zeměmi. Například česká muniční iniciativa je příklad, jak země, která nepatří v Evropě mezi největší, může dát věci do pohybu. Nebo když Rádio Svobodná Evropa přišlo o americké finance, Jan Lipavský mě velmi rychle kontaktoval, a teď se konstruktivně díváme na to, jak to vyřešit. Dále máte koalici zemí, které Ukrajině poskytly stíhačky F-16 – Dánsko, Nizozemsko, Norsko, Belgii. Dokázali jsme zásadně přispět ve chvílích, kdy toho Francie nebo Německo nebyly schopny.

Doma čelíme populistickým silám, ale spolupráce mezi evropskými státy je větší než kdy jindy.