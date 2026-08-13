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Výpadek proudu, požár rozvodny a nakonec výbuch. Černý den v Rotterdamu má i oběť

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  13:54aktualizováno  14:26
Nejméně jeden člověk zemřel a několik dalších utrpělo zranění při explozi v přístavu v Rotterdamu. Příčina výbuchu zatím není známá a okolnosti incidentu vyšetřují úřady. V přístavu však už předtím zaznamenali dva další incidenty.

K výbuchu u skladovací nádrže došlo kolem 11:30 v rotterdamské průmyslové oblasti Europoort, píše portál Rijnmond. V areálu tamní společnosti Gunvor Energy v té době pracovníci odpojovali potrubí a mohlo při tom dojít k nehodě.

Na jedné z nádrží jsou vidět stopy po výbuchu. Na místě je inspekce práce, která zahájí vyšetřování. Zasahovalo tam také velké množství záchranářů a přiletěl také vrtulník letecké záchranné služby.

Následky výbuchu u skladovací nádrže v rotterdamském přístavu. Při explozi zemřel nejméně jeden člověk a několik dalších bylo zraněno. (13. srpna 2026)
Nizozemské bezpečnostní složky zasahují v přístavu v Rotterdamu poté, co tam došlo k výbuchu. (13. srpna 2026)
Nizozemské bezpečnostní složky zasahují v přístavu v Rotterdamu poté, co tam došlo k výbuchu. (13. srpna 2026)
Nizozemské bezpečnostní složky zasahují v přístavu v Rotterdamu poté, co tam došlo k výbuchu. (13. srpna 2026)
4 fotografie

Nejde však o jediný incident, který ve čtvrtek přístav eviduje. V areálu rafinerie společnosti Esso v části Botlek podle místních úřadů přestaly fungovat všechny systémy a hasiči tam zasahovali preventivně.

Porucha byla hlášena také v nedaleké ulici Merseyweg. V přístavní části Maasvlakte pak navíc vzplanula rozvodna vysokého napětí. Příčinou byl pravděpodobně proudový ráz. Podle bezpečnostních úřadů spolu tyto události podle dosavadních poznatků nesouvisejí. Místa incidentů se nacházejí několik kilometrů od sebe.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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