Výpadek proudu, požár rozvodny a nakonec výbuch. Černý den v Rotterdamu má i oběť

K výbuchu u skladovací nádrže došlo kolem 11:30 v rotterdamské průmyslové oblasti Europoort, píše portál Rijnmond. V areálu tamní společnosti Gunvor Energy v té době pracovníci odpojovali potrubí a mohlo při tom dojít k nehodě.
Na jedné z nádrží jsou vidět stopy po výbuchu. Na místě je inspekce práce, která zahájí vyšetřování. Zasahovalo tam také velké množství záchranářů a přiletěl také vrtulník letecké záchranné služby.
Nejde však o jediný incident, který ve čtvrtek přístav eviduje. V areálu rafinerie společnosti Esso v části Botlek podle místních úřadů přestaly fungovat všechny systémy a hasiči tam zasahovali preventivně.
Porucha byla hlášena také v nedaleké ulici Merseyweg. V přístavní části Maasvlakte pak navíc vzplanula rozvodna vysokého napětí. Příčinou byl pravděpodobně proudový ráz. Podle bezpečnostních úřadů spolu tyto události podle dosavadních poznatků nesouvisejí. Místa incidentů se nacházejí několik kilometrů od sebe.
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