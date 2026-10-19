Nizozemský premiér Rob Jetten a jeho partner čekají s pomocí náhradní matky a dárkyně vajíčka první dítě. Jetten to v pondělí oznámil na svém soukromém instagramovém účtu. Snoubencem devětatřicetiletého premiéra je argentinský hráč pozemního hokeje Nicolás Keenan.
„Někdo hodně výjimečný je na cestě. Uvidíme se v roce 2027, mrně,“ napsal Jetten a přidal emotikony znázorňující hlavu miminka a kojeneckou láhev. Jedna ze zveřejněných fotek zobrazuje Jettena a Keenana držící ultrazvukovou fotografii dítěte, přičemž mezi nimi stojí náhradní matka.
Svatba páru plánovaná na letošní léto byla odložena, když se Jetten v únoru po nečekaném volebním vítězství své progresivní proevropské strany D66 stal nejmladším premiérem v dějinách země.
Náhradní matka a dárkyně vajíčka jsou přátelé páru a jejich pomoc nebyla finančně motivována, uvedla strana D66. Dodala, že mimotělní oplodnění vajíčka (IVF) se uskutečnilo v Nizozemsku a těhotenství je v souladu s nizozemskými zákony. Agentura Reuters připomněla, že v zemi je nezákonné náhradní matce platit.
Er is een heel speciaal iemand op komst. Tot ziens in 2027, kleintje
We zijn onze eiceldonor, onze draagmoeder Lisa en hun gezinnen super dankbaar. Zonder jullie was dit allemaal niet mogelijk❤️
Alguien muy especial viene en camino. Nos vemos en 2027, chiquitx
No existen palabras lo suficientemente grandes para dar las gracias a nuestra donante de óvulos, a nuestra gestante, Lisa, y a sus respectivas familias. Nada de esto sería posible sin ustedes❤️
Someone very special is on the way. See you in 2027, little one
There are no words big enough to thank our eggdonor, our surrogate mum Lisa and both their families. None of this would be possible without you❤️
19. října 2026 v 13:41, příspěvek archivován: 19. října 2026 v 17:21