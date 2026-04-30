VIDEO: Nizozemským dělostřelcům hoří cvičiště, kouř je vidět až v Amsterdamu

Plameny se kvůli suchu a větru rychle šířily vřesovištěm a zakrátko tvořily ohnivou linii dlouhou přibližně 2,2 kilometru. Požár způsobil dopravní kolaps, úřady musely v obou směrech uzavřít dálnici A28 mezi městy Harderwijk a Wezep. Omezen byl i provoz na železnici.
Do boje s ohněm naskočily stovky hasičů. Ministerstvo obrany nasadilo vrtulníky Chinook a Cougar vybavené vaky na vodu. Příčina požáru se vyšetřuje. Policie nyní prověřuje, zda přímo souvisí s vojenským cvičením, nebo zda šlo o nešťastnou náhodu v kombinaci s extrémním suchem.
„Na nizozemské poměry to je požár skutečně výjimečného rozsahu,“ řekl agentuře ANP Edwin Kok, národní koordinátor pro boj s lesními požáry z Nizozemského institutu pro veřejnou bezpečnost. Podle něj může hašení požáru vzhledem k povětrnostním podmínkám trvat ještě několik dní.