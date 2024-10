Nizozemští policisté odmítají chránit Židy. Prý z morálních důvodů

Lídr nizozemské krajně pravicové populistické strany Fórum pro demokracii (FvD) Thierry Baudet dostal dva dny před parlamentními volbami ránu do hlavy lahví. (12. listopadu 2023) | foto: Profimedia.cz

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit