Platili jsme palestinské teroristy obviněné z vraždy, kají se Nizozemci

Nizozemští ministři zahraničí Stef Blok a zahraničního obchodu a rozvoje Sigrid Kaagová vyplácení peněz teroristům přiznali v úterý v parlamentu na dotaz několika politických stran, uvedl izraelský list The Jerusalem Post.

Vláda podle svých slov nevěděla, že je cílová Unie zemědělských výborů (UAWC) propojená s palestinskou teroristickou scénou, přestože je na to údajně už dříve upozorňovaly židovské organizace.



Přijemci peněz měli vazby na Lidovou frontu pro osvobození Palestiny, kterou na seznamu teroristických organizací vedou Spojené státy, Austrálie, Kanada i Evropská unie. Obě organizace spojují dva muži.

Účetní Samer Arbid a finanční ředitel Abdul Razeq Farraj jsou spolu s dalšími třemi lidmi obvinění, že se podíleli na loňské vraždě sedmnáctileté Riny Šnerbové. Ta zemřela 23. srpna poté, co vedle ní vybuchla na dálku odpálená bomba. Dívka byla právě na výšlapu u židovské osady Dolev se svým otcem a bratrem. Oba útok přežili, kvůli těžkým zraněním však skončili v nemocnici.

Izraelské bezpečnostní složky během vyšetřování dívčiny vraždy odhalili buňku padesáti teroristů, kteří údajně plánovali další útoky. A pokud jde o zmíněné muže, krátce po jejich dopadení byly jejich domy tradičně strženy. Vznikla proti tomu petice, ovšem neúspěšná. Předmětem kritiky se stala i kontrarozvědka Šin bet. Jeden z podezřelých totiž skončil po výslechu v nemocnici.

Oba zaměstnanci UAWC nejenže dostávali výplaty zčásti hrazené z peněz nizozemských daňových poplatníků, ale získali i akreditaci, díky které se mohli prezentovat coby „zaměstnanci partnerské organizace nizozemské vlády“ v Ramalláhu.



Amsterdam do fondů UAWC od roku 2010 poslal 23 milionů dolarů (v dnešním přepočtu přes 524 milionů korun), píše server The Times of Israel. Kromě něj tam přispívá také Španělsko a Itálie, dodává The Jerusalem Post.

Nizozemci s přispíváním dočasně přestanou, oznámila vláda s tím, že „nechá externě prověřit, zda jsou mezi UAWC a Lidovou frontou nějaké vazby“. „Kabinet chce nezávisle rozhodnout, zda a v jaké podobě bude pokračování v příspěvcích odpovídající,“ dodala.