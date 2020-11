Nudná pandemie svádí Nizozemce k lovu pedofilů. Policie se bojí násilností

Společnost je uzavřená, lidé musejí sedět doma a nemají co na práci. Nuda pandemie tak některé přivedla k „pedolovu“, tedy vyhledávání domnělých sexuálních predátorů zaměřených na děti.

Od července podle listu The New York Times nizozemská policie přijala nejméně 250 telefonátů od občanů, kteří na internetu „vypátrali“ pedofily a chtěli je nahlásit. A po zkušenosti z města Arnhem se úřady obávají, že mohou lidé přikročit i k násilí.

Skupina nezletilých si tam totiž na konci října dala schůzku s třiasedmdesátiletým bývalým učitelem, kterého chtěla osobně odhalit. Našli ho prostřednictvím diskuzní skupiny Bullchat, kde si údajně píšou hlavně homosexuálové. Nalákat ho měli na vidinu sexu s dítětem.

Na místě se však akce zvrhla a mladíci zřejmě nevinného důchodce ubili k smrti. Policie pak zadržela osm lidí. Advokát jednoho z nich podle serveru Gelderlander uvedl, že teenageři před osudným večerem neplánovali důchodce napadnout. Situace se jim zkrátka vymkla z rukou.

V Arnhemu to navíc nebyl jediný případ „pedolovců“. Ze tří různých okresů Nizozemska se tam sjela i skupina lidí, které později policie rovněž zatkla. A minulý víkend pak mladí amatérští detektivové napadli údajného pedofila ve městě Goes. Skončil v nemocnici. Ve stejné oblasti se také raději začal skrývat muž, jehož fotografii pedolovci vyvěsili v jedné ze svých skupin na Facebooku.

Těch je na sociálních sítích řada nejen v zemích Beneluxu, lovem domnělých zvrhlíků se baví i česká mládež. Podle socioložky Laury Heyové z kanadské Západoontarijské univerzity za rozmachem podobných nápadů může být touha hrát si na vyšetřovatele nebo dokonce pocit, že policie nedělá svou práci pořádně.

Výzkumník Arnout de Vries pak připomíná, že v Nizozemsku lidé obecně berou spravedlnost do svých rukou víc než jinde. Ať už jde třeba o pátrání po zloději kol nebo ustavení sousedské hlídky.

„Proč máme doma na gauči čekat, až to policie vyřeší, když to můžeme udělat sami?“ říkají si podle de Vriese Nizozemci. V případě honu za pedofily to však může být kontraproduktivní. Už jen proto, že lidé mohou vystavit šikaně a násilí bezúhonnou oběť.

Důkazy, které nadšenci pro spravedlnost mají, jsou často velmi slabé, říká pro Gelderlander policejní velitel Oscar Dros. Sami navíc mnohdy porušují zákon a mohou ohrozit i opravdové probíhající vyšetřování. „Obáváme se, že další úmrtí ještě přijdou,“ míní.

„Říkáme: Dost. Neprovokujte, nezatýkejte. Přestaňte s pedolovem. Nepomáhá nám to,“ vzkazuje také policejní mluvčí Simen Klok s tím, že podobné incidenty jen dál zatěžují strážce zákona. A ministr spravedlnosti Ferdinand Grapperhaus opakuje jediný správný postup: pokud máte nějaké podezření, zavolejte na policii.