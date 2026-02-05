Nizozemská královna zahájila vojenský výcvik. Chce vstoupit do aktivních záloh

Nizozemská královna Máxima zahájila tento týden vojenský výcvik, aby se stala členkou aktivních záloh armády, informuje agentura Reuters. Země se snaží posílit nábor nových vojáků kvůli geopolitickým nepokojům a ruské válce na Ukrajině. Čtyřiapadesátiletá královna původem z Argentiny zahájila svůj výcvik měsíc poté, co ho dokončila dědička nizozemského trůnu, korunní princezna Amalia (22).
Nizozemská královna Máxima zahájila vojenský výcvik, aby se stala členkou aktivních záloh armády. (4. února 2026) | foto: AP

„Protože bezpečnost Nizozemska už nemůžeme brát jako samozřejmost, Máxima se rozhodla připojit k aktivním zálohám,“ uvedlo ministerstvo obrany při středečním zahájení královnina výcviku. Královský palác v prohlášení napsal, že královna chce stejně jako mnoho dalších přispět k zajištění bezpečnosti země.

Server veřejnoprávní televize NOS s odvoláním na tiskovou službu nizozemské vlády (RVD) uvedl, že rozhodnutí královny absolvovat vojenský výcvik ovlivnil i věkový limit.

Nizozemská královna zaujala v Praze opulentním kloboukem. Neměla ho poprvé

Do nizozemských aktivních záloh se totiž mohou zájemci hlásit pouze do věku 55 let. Jakmile královna dokončí výcvik, získá hodnost podplukovnice a v případě potřeby může být povolána. Zároveň se bude muset účastnit povinných každoročních cvičení a dalších akcí.

Ministerstvo obrany uvedlo, že součástí královnina výcviku budou „všechny praktické a teoretické složky nezbytné ke vstupu do záloh“. Podle rezortu mezi ně patří fyzická odolnost, sebeobrana, střelba, čtení map či vojenské právo. Královský palác zveřejnil u příležitosti zahájení výcviku několik fotografií. Na jedné z nich královna překonává překážkovou dráhu, další ji zachycují se zbraní či v bazénu.

Budoucí nizozemská koaliční vláda, která by se podle Reuters měla dostat k moci ještě tento měsíc, má v plánu rozšířit armádu až na 122 tisíc členů. Podle ministerstva obrany v současnosti čítá armáda 80 tisíc členů včetně vojáků, civilistů a rezervistů.

Jednadvacetiletá nizozemská princezna Amalia se stala obětí deepfake porna

Historička a odbornice na královskou rodinu Coks Dondersová podle NOS předpovídá, že Máximino rozhodnutí povede ke zvýšení počtu zájemců o vojenský výcvik, stejně jako tomu bylo u její dcery.

Nizozemsko podle Reuters není jedinou zemí, která usiluje o posílení své armády. Není ani jediným státem, kde se do těchto snah zapojili členové královské rodiny.

Dědička belgického trůnu, princezna Elisabeth, před několika roky dokončila roční studium na bruselské vojenské škole. Někteří členové britské královské rodiny také absolvovali vojenský výcvik a například druhorozený syn krále Karla III. princ Harry sloužil v Afghánistánu.

