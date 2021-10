Manželství se stejným pohlavím u monarchy není problém, řekl nizozemský premiér

Nizozemsko se v roce 2001 stalo první zemí, která sňatky homosexuálních párů umožnila.

Podle agentury Reuters se ale předpokládalo, že to nemusí platit pro panovnickou rodinu, protože by pak nastaly komplikace s dědictvím trůnu.



Dědičkou nizozemského trůnu je nyní princezna Amalia, která oslaví v prosinci osmnácté narozeniny.

Předseda vlády Rutte uvedl, že otázka ohledně manželství je „čistě teoretická“ a že by konečné slovo měl parlament, který musí s královským sňatkem souhlasit. „Kabinet si nemyslí, že by dědic trůnu nebo král měl abdikovat, pokud si bude chtít vzít partnera stejného pohlaví,“ řekl Rutte.

„Časy se změnily,“ dodal premiér. Korunní princezna Amalia celou záležitost nekomentovala a o jejím soukromém životě se toho ví jen málo. Očekává se, že princezna nastoupí příští rok na univerzitu.

Otázku novinářů podnítila jedna z knih o nejstarším dítěti krále Willema-Alexandera, v níž se spekulovalo o tom, co by se stalo, kdyby se Amalia rozhodla vzít si osobu stejného pohlaví a například adoptovala dítě.

Princezna odmítla kapesné

Amalia se v létě dostala do zájmu médií poté, co se rozhodla, že po dovršení 18 let nechce nejméně několik roků dostávat královské kapesné, které jí přísluší. Od chvíle, kdy princezna překročí hranici dospělosti, by jí plynul ze státní kasy příspěvek 1,6 milionu eur (40,6 milionu korun) ročně.

Amalia uvedla, že peníze by měly raději připadnout jiným studentům, kteří je potřebují více, zejména v těžkých časech pandemie covidu-19.

Z celkové částky jde 300 tisíc eur (7,6 milionu korun) přímo princezně, zbylých 1,3 milionu eur (33 milionů korun) je na pokrytí nákladů na personál a další výlohy.

Královská rodina v poslední době čelí nepřízni veřejnosti. Nizozemskému králi Willemu-Alexanderovi důvěřuje jen 57 procent obyvatel, loni to bylo 76 procent. Vyplývá to z nedávného průzkumu.



Podle DPA lze slabou důvěru vysvětlit chováním královské rodiny během pandemie, kdy rodina odjela na dovolenou do své vily v Řecku.