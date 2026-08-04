Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Stovky hasičů bojují v Nizozemsku s rozsáhlým požárem přírodní rezervace

Autor: ,
  7:32
Stovky hasičů se v úterý ráno snažily uhasit lesní požár v přírodní rezervaci na jihovýchodě Nizozemska. Podle tamních úřadů požár, který vypukl v pondělí kolem poledne, stále není pod kontrolou a zasáhl už asi 100 hektarů.

Úřady uvedly, že kvůli suchu se oheň v přírodních rezervacích může rychle šířit. Přesnou příčinu požáru zatím neuvedly. Situaci navíc komplikuje silný vítr.

Požár u Spokane v USA vyhnal z domovů 60 tisíc lidí. Zničil stovky budov

Přes noc bylo k hašení nasazeno nejméně 300 hasičů. S plameny v přírodní rezervaci v provincii Limburg pomáhají bojovat také hasicí vrtulníky.

Evropa je nejrychleji se oteplujícím kontinentem na světě, a to více než dvakrát rychleji než je globální průměr, uvádí klimatická služba Copernicus Evropské unie.

Hasiči zasahují u rozsáhlého požáru v přírodní rezervaci De Rosmolen. Vzhledem k suchým podmínkám se oheň dokázal rychle rozšířit. (3. srpna 2026)
Hasiči zasahují u rozsáhlého požáru v přírodní rezervaci De Rosmolen. Vzhledem k suchým podmínkám se oheň dokázal rychle rozšířit. (3. srpna 2026)
Hasiči zasahují u rozsáhlého požáru v přírodní rezervaci De Rosmolen. Vzhledem k suchým podmínkám se oheň dokázal rychle rozšířit. (3. srpna 2026)
Hasiči zasahují u rozsáhlého požáru v přírodní rezervaci De Rosmolen. Vzhledem k suchým podmínkám se oheň dokázal rychle rozšířit. (3. srpna 2026)
8 fotografií

Západní Evropa zaznamenala nejteplejší červen v historii, přičemž extrémní vedro a rozsáhlé sucho přispěly k šíření a větší síle požárů ve Francii a Španělsku, uvedla služba Copernicus.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Eurobankovky se změní, hlasuje i veřejnost. Mezi návrhy je česká stopa

Design bankovek E (Myrsini Vardopoulou)

Společná evropská měna euro dozná změn. Poprvé od vzniku jeho fyzického platidla v roce 2002 se bude měnit design bankovek. Evropská centrální banka představila deset sad, mezi kterými mohou...

Co je v Itálii levnější než v Česku? Srovnali jsme regály supermarketů

Prodejna Interspar v italském Bolzanu 10.7. 2026

Chystáte se v Itálii nakupovat? Pak se vyplatí vědět, co si tam pořídíte levněji než doma a co je naopak lepší přivézt s sebou. Prošli jsme regály italského supermarketu od brambůrek přes ryby až po...

Při nehodě v Libni zemřel člověk, motorkáři život zachránil policista

Dopravní nehoda tramvaje, motocyklu a auta v Zenklově ulici v pražské Libni....

Při dopravní nehodě v Zenklově ulici v pražské Libni zemřel jeden člověk. Na místě se srazily motocykl, osobní automobil a tramvaj, která po nehodě vykolejila. Provoz v ulici byl obnoven kolem 8....

Vysychající Dunaj odhaluje vraky z války i nevybuchlou munici. Hladina je na rekordu

Záběr z dronu na loď u břehu Dunaje v srbském Apatinu (26. července 2026)

Silné sucho a mimořádné vlny veder v Evropě srazily hladinu Dunaje na historická minima. Z řeky se vynořují desítky let staré vraky lodí, nevybuchlá válečná munice i archeologické nálezy. Nízký stav...

V sobotu přijde změna, slibuje předpověď. Mapa ukazuje, kde bude pršet

Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)

Vlna veder si dá v Česku v sobotu malou pauzu, aby na začátku příštího týdne opět udeřila. Zatímco v pátek bude vrcholit příliv mimořádně teplého vzduchu od jihozápadu a odpolední teploty se budou...

Ukrajinské drony znovu útočily na sklady Wildberries. Rusko hlásí šest mrtvých

Sledujeme online
Ukrajinci zasáhli sklad ruské verze Amazonu, společnosti Wildberries, ve městě...

Útoky ukrajinských dronů v noci na úterý v Rusku zabily šest lidí a devět dalších zranily. Terčem útoků se staly také sklady u Moskvy a Petrohradu včetně skladiště největšího ruského on-line prodejce...

4. srpna 2026  6:23,  aktualizováno  8:03

Rolling Stones či Michael Jackson. Koho hostila Letenská pláň před Ztraceným

Michael Jackson při koncertu na Letenské pláni v Praze (7. září 1996)

Ještě než Marek Ztracený v pátek 7. srpna odstartuje koncert na pražské Letenské pláni, připomeňme si, kdo zde koncertoval před ním. Nepřekvapivě jde o ta nejzvučnější jména světové hudby včetně...

4. srpna 2026

Stovky hasičů bojují v Nizozemsku s rozsáhlým požárem přírodní rezervace

Hasiči zasahují u rozsáhlého požáru v přírodní rezervaci De Rosmolen. Vzhledem...

Stovky hasičů se v úterý ráno snažily uhasit lesní požár v přírodní rezervaci na jihovýchodě Nizozemska. Podle tamních úřadů požár, který vypukl v pondělí kolem poledne, stále není pod kontrolou a...

4. srpna 2026  7:32

Moravu čeká nejžhavější den v historii, meteorologové předpovídají rekord

Lidé se ochlazují za kropicím vozíkem, kterým Správa pražského hradu ochlazuje...

Vlna veder v Česku ještě zesílí. Meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu očekávají, že dnes na Moravě naměří 40 stupňů Celsia. Včera padl nový teplotní rekord pro Moravu a Slezsko, ve...

4. srpna 2026  7:10

Pětadvacet demokratických států USA zažalovalo Trumpa, nelíbí se jim nová cla

ilustrační snímek

Skupina 25 států USA vedených demokraty v pondělí zažalovala administrativu amerického prezidenta Donalda Trumpa kvůli zavedení nových cel na zboží od 60 obchodních partnerů. Uvedla to kancelář...

4. srpna 2026  7:01

Na Prachaticku se rozloučí s vojákyní, která zahynula při pádu vrtulníku

Záchranné složky zasahují na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad...

Na hřbitově v Netolicích na Prachaticku dnes proběhne poslední rozloučení s vojákyní, která nepřežila pád armádního vrtulníku UH‑1Y Venom. Stroj se zřítil 23. července při výcvikovém letu přímo...

4. srpna 2026

Nákladní loď v Hormuzském průlivu zasáhl neznámý projektil

Sledujeme online
Pokračující napětí v Hormuzském průlivu (21. července 2026)

Nákladní loď v Hormuzském průlivu zasáhl neznámý projektil. Informovala o tom v noci na úterý britská námořní služba (UKMTO), aniž by zmínila případná zranění nebo škody. Plavidlo se nacházelo 20...

4. srpna 2026  6:53

Letošní El Niňo dostalo přezdívku Godzilla. Vedra a požáry jsou začátek, varují vědci

Francie patří mezi země, které v posledních dnech zasáhla vlna ničivých požárů.

Klimatický jev El Niňo, který ovlivňuje počasí na celé Zemi, dosahuje letos extrémní síly. Absolutní rekord přijde podle předpovědí na podzim, účinky El Niňa ale potrvají ještě déle a ovlivní značnou...

4. srpna 2026  5:30

Počet obětí otřesů ve Venezuele opět vzrostl, tisíce lidí se stále tísní v táborech

Venezuela se potýká s následky silných zemětřesení, na pomoc přijeli i...

Počet obětí dvou červnových zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 6 125, oznámil předseda tamního parlamentu Jorge Rodríguez. Ošetření v nemocnicích vyhledalo téměř 61 tisíc lidí, přičemž OSN varuje,...

3. srpna 2026  23:46,  aktualizováno  4. 8.

Japonské zoo čelí krizi. Docházejí peníze, personál, návštěvníci a dokonce i zvířata

ilustrační snímek

Japonské zoologické zahrady patří k nejoblíbenějším institucím v zemi, jejich budoucnost je však stále nejistější. Problémy už nespočívají jen v účtech za krmivo či energie, dotýkají se také...

4. srpna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

ANALÝZA: Češi nakupují online častěji, více však neutrácejí. Objevily se nové trendy

Premium
ilustrační snímek

Češi sice na internetu nakupují stále častěji, průměrná cena jejich objednávek ale zůstává dlouhodobě podobná, ukazují poslední průzkumy. Novým trendem je rozkládání větších nákupů na několik...

4. srpna 2026

Řídil politiky a vysál miliony z veřejných peněz. Boss Vařil je na útěku před soudem

Premium
Podnikatel Jiří Vařil

Městský dopravní podnik, stamilionové evropské dotace, nákupy autobusů, opravy tramvajových tratí i dodávky milionů litrů pohonných hmot – to vše pod severočeským Ještědem skrytě řídil a vysával...

4. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.