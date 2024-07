Excesivní dárce spermatu zuří. Zplodil stovky dětí, teď chystá žalobu na Netflix

„Schválně to nazvali Jeden otec, tisíc dětí (v anglickém originále The Man with 1000 Kids, pozn. red.), i když by to mělo být spíše ‚dárce spermatu, který pomohl rodinám počít 550 dětí‘. Už od začátku tak záměrně klamou a podvádějí,“ kritizuje Nizozemec třídílnou sérii, jež vyšla před pár dny.

V dokumentu promlouvají ženy, které využily Meijerových služeb a až později se dozvěděly, že jejich dítko má stovky sourozenců. Z obavy, že by neobvyklá situace mohla v budoucnu vést k incestu, hudebníka z Haagu zažalovaly s tím, Dalece podle nich překročil limity dárcovství.

Podle pravidel se nesmí v Nizozemsku sperma od jednoho dárce využít u více než dvanácti matek a jeden muž smí za pomoci umělého oplodnění zplodit nanejvýš pětadvacet potomků. Meijer však klinikám, kterých bylo celkem třináct a nesídlily jen v jeho vlasti, poskytoval nepravdivé informace. Vystupoval rovněž pod pseudonymy, používal jména Jacob, Ruud, Walter či Maarten.

Sperma nabízel i soukromě na sociálních sítích a zájemkyním tajil, kolik po světě běhá dětí s jeho geny. Nyní se hájí, že ani podle pravidel většiny klinik by se příjemkyně spermatu neměly dozvědět, kolikrát už bylo využito, a tak se rozhodl tuto praxi dodržet.

Jiný anonymní dárce nicméně tvrdí, že Meijer spolu s dalším mužem uváděným pod jménem Leon vedl webovou stránku „Touha po dítěti“ a své sperma míchali dohromady, aby si zahráli „spermatickou ruletu“ a mohli se podívat, jak bude výsledné dítě vypadat. Nizozemec nařčení popírá. „Vždyť je to šílené. Kdo by něco takového dělal?“ čílí se.

V Nizozemsku Meijerovi pod pohrůžkou vysoké pokuty další dárcovství zakázali, jinde ve světě s rozséváním svých genů pokračoval až do loňského roku. Sám přiznal 550 až 600 dětí, podle soudu jich však může být až tisíc, podle aktivistů i tři tisíce.

„Navzájem v sobě něco vycítí a zamilují se“

„Naší největší starostí je, že se tyto děti potkají, zamilují se do sebe, protože v sobě navzájem cosi vycítí, jenže nebudou vědět, že mají stejného otce. To je podle mě největší riziko, protože on sice říká, že je otevřený a známý dárce, ale své sperma poskytl mnoha klinikám po celém světě a ne všechny sdílejí stejné hodnoty otevřenosti a upřímnosti vůči zplozeným dětem,“ varuje jedna z dotčených žen Natalie.

V dokumentu vystupují rodiny nejen z Nizozemska, kde se tři mužovi potomci ocitli ve stejné mateřské škole, ale i z Austrálie. Až tam se dostaly jeho geny. Meijer tvrdí, že většina jeho „klientek“ je šťastná, že má díky němu dítě.

„Myslím, že Netflix odvedl skvělou práci, když z 225 rodin, kterým jsem pomohl, vybral pět, které jsou nešťastné. Ty ostatní rodiny vám určitě řeknou něco jiného,“ poznamenal pro stanici BBC s tím, že v poslední době už dává sperma jen těm rodinám, které už od něj jedno dítě měly a zatoužily po dalším.

Případným problémům se navíc podle něj dá předejít – stačí, aby se dospělé děti před navázáním vztahu zeptaly, jak se jmenuje jejich biologický otec. S americkou streamovací společností se proto chce soudit. „Podám žalobu za pomluvu, je to opravdu šílené! Podniknu právní kroky nejen kvůli tomu míchání, ale i kvůli některým dalším tvrzením,“ uvedl pro Business Insider.

Výkonná producentka dokumentu Natalie Hillová uvedla, že nespokojených žen je mnohem víc, než Meijer prohlašuje. „Poslední čtyři roky jsem strávila komunikací s rodinami, které si nesou následky Jonathanových lží. Osobně jsem mluvila s pětačtyřiceti až padesáti rodinami,“ říká a upozorňuje, že jen na soud se obrátilo padesát rodin a mužovy výroky jsou tak „zcela nepravdivé“.

Zatímco některé ženy o skutečném otci svých dětí hovoří jako o narcistovi, další zmiňují i zdravotní rizika, která jeho chování může mít. Sám Meijer v něm však ani nadále nevidí problém. „Je to moc pro normálního muže, ale ne pro dárce spermatu. Pro dárce spermatu je to docela obvyklé. Dostávají se i ke stovkám dětí. Kliniky jejich sperma posílají do více zemí,“ tvrdí.

Děti jsou podle něj šťastné, že mají tolik sourozenců. Prý se pravidelně stýkají a jezdí spolu na dovolené. Nechápe ani pocity dotčených žen. Pokud chtěly exkluzivitu, měly podle něj klinikám zaplatit patřičné poplatky a dostaly by „vlastního“ dárce.

Dokument uškodí „jeho“ dětem

Vedení společnosti Netflix se k hrozící žalobě zatím nevyjádřilo, dokument patří mezi jeho v současnosti nejpopulárnější pořady. I v Česku je mezi seriály na prvním místě. Podle Meijera, který v sérii odmítl vystoupit, tím jen škodí dotčeným dětem – každý teď bude vědět, že patří do oné „tisícovky synů a dcer“ jediného otce.

Sám Meijer pochází z velké rodiny, má sedm sourozenců. A podle své kamarádky Patricie, jež v dokumentu také vystupuje, v mládí těžko hledal svou skutečnou identitu, střídal práce i image. Jedna z žen o něm řekla, že kvůli svým průzračně modrým očím a dlouhým vlnitým blond vlasům si zřejmě připadá jako Bůh.

Meijer se před pár lety z Nizozemska odstěhoval a nyní cestuje po světě. V květnu zveřejnil video pořízené v Tanzanii, kde vypráví, že svou vlast opustil proto, že je v ní „moc lidí“. Prý chce být blíž přírodě.