V Nizozemsku omylem zatkli britského turistu. Spletli si ho s mafiánem

Čtyřiapadesátiletého britského turistu, který trvale žije ve Španělsku, zadržely při zásahu v restauraci v Haagu speciální bezpečnostní síly. Nizozemská policie podnikla zásah na základě žádosti italské prokuratury v Tridentu, podle níž to byl Matteo Messina Denaro, nejhledanější italský zločinec. Vyšetřovatelé ho považují za nejvýše postaveného muže v sicilské mafii Cosa Nostra.



Britského turistu drželi ve vazbě ve věznici s nejvyšší ostrahou ve Vughtu. Poté, co vyšetřovatelé důkladně prošetřili jeho totožnost, se ukázalo, že muž není hledaným zločincem. Z vazby ho propustili o víkendu.

Mužův advokát řekl deníku The Guardian, že zpočátku považoval zprávu o zatčení svého klienta za vtip. „Můj klient se narodil a vyrostl v Anglii a má neuvěřitelně silný liverpoolský přízvuk. Od začátku bylo jasné, že je to nedorozumění,“ uvedl. Podle něj muž přicestoval do Haagu, protože je velkým fanouškem Formule 1 a zúčastnil se Velké ceny Nizozemska. Muž podle advokáta zažil „zlý sen“ a je možné, že bude žádat odškodnění.

Případ vyvolal v Nizozemsku značnou kritiku. Úřady však poukázaly na to, že musely na žádost italských prokurátorů jednat. „Když nám řeknou, abychom někoho zadrželi, musíme jednat. Máme vzájemné dohody, které musíme ctít,“ řekl představitel policie novinářům.

Podle deníku La Repubblica omyl pravděpodobně vznikl tím, že prokuratura v Tridentu nesdělila své poznatky prokuratuře v Palermu a speciálním protimafiánským útvarům. Ty podle deníku dostávají z celého světa každý měsíc desítky hlášení o pohybu Messiny Denara a mají zaběhnutý systém, jak informace ověřit. V drtivé většině případů se totiž ukáže, že stopa není správná.

Matteo Messina Denaro je na útěku před italskou justicí již od roku 1993. Byl odsouzen k doživotí za řadu zločinů, podle státních zástupců patřil mezi zadavatele bombových atentátů na protimafiánské prokurátory Giovanniho Falconeho a Paola Borsellina v roce 1992. Policie má jen jednu starší fotografii zločince, na jejímž základě sestavila pravděpodobnou současnou podobu Messiny Denara.