Historik našel díky detektoru kovů tisíc let starý poklad. Nález dlouho tajil

O nálezu napsal server CNN News s odvoláním na nizozemské Národní archeologické muzeum (Rijksmuseum van Oudheden).

Sedmadvacetiletý Lorenzo Ruijter, který agentuře Reuters řekl, že se hledání pokladů věnuje od svých deseti let, cennosti objevil v roce 2021 v malém severním městě Hoogwoud pomocí detektoru kovů.

„Bylo to velmi zvláštní objevit něco tak cenného, nedokážu to popsat. Nikdy jsem nečekal, že něco takového naleznu,“ řekl Ruijter. Dodal, že bylo těžké udržet to dva roky v tajnosti.

Odborníci z archeologického muzea totiž potřebovali čas na vyčištění, prozkoumání a datování předmětů z pokladu. Zjistili, že nejnovější mince lze datovat do období kolem roku 1250, díky čemuž předpokládali, že poklad byl zakopán právě tehdy.

V době zakopání pokladu už byly šperky staré dvě století, uvedlo muzeum. Dodalo, že už tehdy musely být „drahým a ceněným majetkem“.

„Zlaté šperky z vrcholného středověku jsou v Nizozemsku mimořádně vzácné,“ uvedlo také muzeum.

I když zůstane záhadou, proč byl poklad zakopán, muzeum upozornilo, že v polovině 13. století zuřila válka mezi nizozemskými regiony Západní Frísko a Holandsko, jejímž epicentrem byl Hoogwoud. Podle Ruijtera je možné, že cenné předměty zakopal někdo v té době mocný, aby je ochránil a snad je vykopal, až bude opět bezpečno.

Vzhledem k archeologickému významu byl poklad zapůjčen muzeu, které ho vystaví, ale oficiálně zůstane majetkem nálezce Lorenza Ruijtera.