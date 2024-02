Zemřeli ruku v ruce. Nizozemský expremiér podstoupil s manželkou eutanazii

Někdejší nizozemský premiér Dries van Agt zemřel v pondělí při eutanazii ruku v ruce se svou manželkou Eugenií van Agtovou-Krekelbergovou. Oběma bylo 93 let. V pátek to oznámila organizace na ochranu lidských práv The Rights Forum, kterou ministerský předseda z let 1977 až 1982 založil.