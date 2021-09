Dvanáctiletý chlapec šel k soudu, aby se mohl očkovat. Spor s otcem vyhrál

Spor vznikl kvůli neshodě rozvedených rodičů. Zatímco matka rozhodnutí syna podporovala, otec byl proti. Tvrdil, že jsou vakcíny „pořád ve fázi testování“ a že syn může mít v budoucnu problémy se svými rozmnožovacími orgány.

V Nizozemsku mohou vakcínu dostat i nezletilí od dvanácti do sedmnácti let, ale pouze se souhlasem obou rodičů. Soudce v Groningenu v rozsudku uvedl, že obavy otce jsou „pochopitelné“, postrádají však jakoukoli faktickou oporu. Závažné vedlejší účinky se totiž po očkování objevují jen vzácně.

Očkování dítěte proto soudce povolil a nařídil, aby dítě vakcínu dostalo co nejdřív. Zájmy chlapce jsou totiž podle něj důležitější než případná odvolání otce. Hochova babička bojuje s rakovinou plic a podle soudu je ve finálním stádiu nemoci. Vnuk ji chce do poslední chvíle navštěvovat.

„Nezletilý s ní chce strávit tolik času, kolik jen bude možné, ale není očkovaný. Bojí se, že by svou babičku mohl nakazit, a je přesvědčený, že pokud by se tak stalo, ohrozil by tím její život,“ stojí v žalobě. Chlapec prý zjistil, že se o tom s otcem nedokáže bavit, a „cítil, že jeho prosby nejsou vyslyšeny“.



Případ dvanáctiletého hocha, jehož jméno média neuvádějí, je jedním z mála podobných sporů, které se dostaly až k soudu. V Nizozemsku se dosud covidem nakazilo více než dva miliony lidí. Přes 18,5 tisíce z nich kvůli koronaviru zemřelo.