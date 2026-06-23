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Poprvé v historii země. V Nizozemsku podstoupilo eutanazii dítě mladší 12 let

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  8:33
Eutanazie. Ilustrační snímek.

Eutanazie. Ilustrační snímek. | foto: Profimedia.cz

V Nizozemsku poprvé v historii podstoupilo eutanazii dítě mladší dvanácti let. O případu, který se stal loni, až nyní v uplynulých dnech veřejně hovořila ministryně zdravotnictví Sophie Hermansová (VVD). Dítě bylo nevyléčitelně nemocné, věk ani diagnózu ministryně nesdělila.

„Hodnotící výbor pro potraty v pozdním stádiu těhotenství a eutanazii novorozenců a dětí ve věku 1 až 12 let obdržel zprávu na konci loňského roku,“ cituje dopis Poslanecké sněmovně z pera ministryně zdravotnictví Hermansová nizozemský deník De Telegraaf.

Revizní komise případ prozkoumala, hovořila s dotčeným lékařem a předala státnímu zastupitelství, dodala Hermansová. To nyní rozhodne, zda lékař jednal v mezích zákona. Doporučení revizní komise bude brzy zveřejněno, slíbila ministryně podle serveru NOS.

Nizozemsko zavede eutanazii u dětí, vláda to považuje za alternativu vůči utrpení

Tamní portál NU připomíná, že pro eutanazii platí přísná pravidla. Ukončení života dítěte do 12 let je možné pouze v případech beznadějného a nesnesitelného utrpení. De Telegraaf dodává, že k eutanazii může lékař přistoupit pouze v případě, že neexistuje možnost na vyléčení a zároveň se předpokládá, že dítě brzy zemře. Nutná je rovně konzultace s rodiči. Zákon o eutanazii pro mladší 12 let existuje v zemi od roku 2024.

Dříve podle serveru NOS bylo možné pouze poskytnout paliativní péči na zmírnění symptomů a bolestí. Popřípadě se rodiče s lékaři mohli rozhodnout, že se nemocnému dítěti přestanou podávat živiny a tímto způsobem se nechá zemřít. Podobný proces může trvat i týdny. Zákon je určen pro případy vrozených vad mozku, plic, srdce, či metabolických poruch. Nizozemská legislativa při přijímání zákona počítala s přibližně pěti případy ročně.

První dítě v Belgii podstoupilo eutanazii, o smrt samo požádalo lékaře

Možnost eutanazie pro všechny nezletilé zavedla v roce 2014 jako první země na světě Belgie. V roce 2016 ji ve Vlámsku podstoupil první dětský pacient, který trpěl nevyléčitelnou nemocí. Dítě musí o eutanazii požádat samo, jeho stav poté posoudí lékařský tým a nezávislý psycholog. Souhlas musejí dát také rodiče. V Česku je eutanazie nelegální.

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Témata: Eutanazie, Nizozemsko

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