Nizozemský král přestane používat Zlatý kočár. Oslavuje prý kolonialismus

„Minulost bude vrhat stín na současnost tak dlouho, dokud se lidé v Nizozemí každý den setkávají s diskriminací,“ uvedl panovník. „Zlatý kočár vyjede, až je na to bude Nizozemsko připraveno, což nyní není,“ cituje jej list The New York Times.

Král nicméně dodal, že zakázat předměty a symboly z historie nebo je posuzovat podle dnešních norem není řešení. Vyzval k hlubšímu společnému úsilí o vyrovnání se s minulostí.

„V naší historii můžeme být na mnoho věcí hrdí, ale zároveň se z ní můžeme poučit tak, abychom si uvědomili naše chyby a v budoucnu se jich vyvarovali. Nemůžeme přepsat minulost, ale můžeme se pokusit se s ní vyrovnat,“ řekl.

Město Amsterdam dalo kočár jako dar královně Vilemíně, první panovnici na nizozemském trůně, v roce 1898. Je pokrytý zlatem a na stranách má obrazy od prominentního nizozemského umělce Nicolaase van der Waaye.

Právě tyto obrazy jsou příčinou, proč královská rodina přestane vozidlo používat. Jeden z nich, nazvaný Pocta z kolonií, zobrazuje mladou ženu na trůnu, zosobnění nizozemského království, před níž se sklání Afričané v bederních rouškách a Asiaté, kteří jí dávají dary. Na jiném obrazu bílý muž předává Afričanovi knihu, která má zosobňovat civilizaci.

Kočár byl používán především pro ceremoniální účely. Odvážel každé září krále a královnu k budově parlamentu, kde slavnostně zahajovali zasedání. Od roku 2015 ale vůz prochází renovací. Nyní je součástí výstavy v amsterdamském muzeu. Pak by se měl vrátit do královských stájí.

Představitelé muzea oznámili, že královo rozhodnutí chápou a vyjádřili přání, aby zůstal součástí výstavy. „Je zde prostor pro hlubší porozumění a nuance, které mohou zahájit konverzaci,“ uvedla umělecká ředitelka Margriet Schavemakerová.

Devika Partimanová, členka vzdělávací organizace specializující se na témata kolonialismu a otroctví Nizozemsko může být lepší, přivítala krok královské rodiny, diví se ale, proč král ponechal otevřená dvířka možnosti, že bude kočár používat v budoucnu. „Proč byste se chtěli svézt v kočáře, kde je koloniální historie obklopena nádherou?“ dodala.

Kočár dlouhodobě rozděloval nizozemskou společnost. Minulý rok sesbírala online petice požadující zastavení jeho používání devět tisíc podpisů. Mnozí lidé se ale vozu zastávali jako součásti nizozemské historie.