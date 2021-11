V Nikaragui skončily volby s předem jasným vítězem. Komedie, reagoval Biden

Naopak venezuelský prezident Nicolas Maduro Ortegovi gratuloval ještě před oznámením výsledků.

Zhruba 13 000 volebních místností se uzavřelo v neděli v 18:00 místního času (v pondělí 01:00 SEČ). Volební komise oznámila, že první výsledky budou známy zhruba šest hodin po uzavření volebních místností. Ve středoamerickém státě, kde žije 6,6 milionu obyvatel, mohlo jít k urnám 4,4 milionů Nikaragujců starších 16 let.

„To, co dnes nikaragujský prezident Daniel Ortega a jeho manželka, viceprezidentka Rosario Murillová, zorganizovali, byla komedie. Volby nebyly ani svobodné, ani spravedlivé a zcela jistě ne demokratické. Svévolné uvěznění téměř 40 představitelů opozice od května, včetně sedmi potenciálních prezidentských kandidátů, a zablokování účasti politických stran, podvodně ovlivnilo výsledek ještě dlouho před samotným dnem voleb,“ uvedl prezident Joe Biden v prohlášení nazvaném „podvodné volby“.

Pokud se Nikaragua nevydá zpět na cestu demokracie, použijí USA „veškeré diplomatické a ekonomické nástroje“, aby podpořily demokratická práva nikaragujského lidu a donutily prezidenta Ortegu zodpovídat se ze svých činů, uvedl dále prezident Biden.

Naopak venezuelský prezident Nicolas Maduro Ortegovi popřál k vítězství ještě před oznámením výsledků voleb a v televizním projevu ohlásil, že zemi brzy navštíví. „Imperialismus a jeho podlézaví spojenci v Evropě ukazují prstem na Nikaraguu, ale jsou lidé, kteří Nikaraguu milují, jsou lidé, kteří Nikaraguu brání,“ prohlásil Maduro v televizi, píše AFP.

Ulice hlavního města Managua byly v neděli liduprázdné, píše AFP. Výjimkou byli stoupenci Ortegovy strany Sandinovská fronta národního osvobození (FSLN), kteří chodili ode dveří ke dveřím a vyzývali obyvatele města, aby šli k volbám. Strana se totiž obávala nízké účasti, protože opozice vyzývala k bojkotu voleb.

Objektivní informování o průběhu voleb komplikoval zákaz vstupu do země pro přední světová média, včetně například CNN nebo Washington post. Vláda odmítla i účast nezávislých pozorovatelů.

Podle průzkumu společnosti Cid-Gallup, pokud by Nikaragujci měli možnost skutečné volby, 65 procent z nich by hlasovalo pro některého z představitelů opozice. Současnou hlavu státu by volilo jen 19 procent lidí.

Vedle prezidenta volby rozhodnou také o tom, kdo zasedne na 90 z 92 křesel v Národním shromáždění a o zastoupení Nikaraguy ve Středoamerickém parlamentu. Ortegova strana FSLN ovládá parlament i všechny vládní instituce.

Někdejší partyzánský lídr Ortega, který pár dní po volbách oslaví 76. narozeniny a jenž stál v čele země už koncem 80. let, je prezidentem od ledna 2007. V roce 2017 prohlásil svou manželku Rosario Murillovou za viceprezidentku.