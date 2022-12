Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet tři měsíce zdarma

Od spolupracovnice MF DNES v Americe - Při svých dvou cestách do Nikaraguy jsem poznala tři průvodce. Dva měli příbuzné v USA, třetí nikdy neopustil ostrov Ometepe, kde žil. A podobné to bylo u spousty lidí, s nimiž jsem mluvila. Počty Nikaragujců jdoucí za lepším životem do USA se kvůli liknavé imigrační politice současného amerického prezidenta Joea Bidena minimálně zdesetinásobily.