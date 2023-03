Politik stejně mocný jako kontroverzní. Nigérii povede exguvernér Lagosu

„Vyzývám své konkurenty, abychom se spojili. Tuto zemi musíme budovat společně, opět spojit rozbité kousky. Musíme pracovat v jednotě,“ řekl Tinubu s tím, že jeho prioritami budou bezpečnost a hospodářské oživení, včetně ukončení dotací na pohonné hmoty, což je v Nigérii velmi citlivá otázka.

Sedmdesátiletý politik z vládní strany Všepokrokový kongres (APC), který v minulosti působil jako guvernér státu Lagos, získal podle agentury Reuters 8,79 milionu hlasů. Předstihl tak svého hlavního vyzyvatele Abubakara, pro kterého podle komise hlasovalo 6,98 milionu voličů. Obi, jenž je oblíbený u mladších Nigerijců, získal 6,1 milionu hlasů.

Nigérie má specifický volební systém. Prezidentem se v prvním kole stane kandidát s nejvyšším počtem platných hlasů, pokud zároveň získá nejméně 25 procent hlasů v alespoň dvou třetinách ze 36 federálních států Nigérie a hlavním městě Abuji. Pokud by se tak nestalo, konalo by se mezi dvěma nejúspěšnějšími kandidáty druhé kolo. Tinubu však obojího dosáhl.

Nově zvolená hlava státu vystřídá ve funkci současného prezidenta Muhammadua Buhariho, který má za sebou dvě funkční období a o třetí mandát už se nemohl ucházet. Tinubu, podle agentury AFP „politik stejně mocný jako kontroverzní“, bude usilovat o sjednocení a hospodářskou obnovu nejlidnatější a ekonomicky nejvýkonnější africké země.

Tinubuovo vítězství rozšíří moc vládnoucí strany v Nigérii, prezident se však podle agentur bude muset vypořádat s řadou problémů, od vysoké inflace, která přesahuje 20 procent, a hluboké chudoby přes nedostatek energie až po islamistické povstání na severovýchodě, krádeže ropy na jihu, separatismus na jihovýchodě a únosy kvůli výkupnému.

Ty podnikají různé ozbrojené skupiny po celé zemi. Téměř 133 milionů obyvatel z celkových 225 milionů trpí „vícerozměrnou chudobou“. Zemi též trápí bující korupce, podle Transparency International je na 154. místě ze 180.

Víkendové volby ve více než dvousetmilionové zemi podle reportérů Reuters doprovázely na některých místech problémy. Dvě přední opoziční strany v úterý požadovaly opakování hlasování s tím, že zpoždění při nahrávání výsledků vytvořilo prostor pro nesrovnalosti. Vládnoucí strana je vyzvala, aby se smířily s porážkou a nevyvolávaly problémy, píše AP.

Lagos proměnil v moderní centrum

Bola Ahmed Adekunle Tinubu se narodil 29. března 1952 v Lagosu, kde strávil svůj raný život. Ve třiadvaceti letech se přestěhoval do Spojených států, kde vystudoval účetnictví na Chicagské státní univerzitě. Do Nigérie se vrátil začátkem 80. let 20. století. Pak pracoval pro ropnou společnost jako účetní, krátce byl i senátorem. V roce 1994 nicméně opět odjel ze země a vrátil se až po pádu diktátora Saniho Abachy v roce 1998. Poté byl guvernérem Lagosu.

V čele nejmenšího a zároveň nejlidnatějšího nigerijského státu stál v letech 1999 až 2007 a proměnil jej v moderní obchodní centrum země. I po odchodu z této funkce zůstal tento jorubský muslim z jihozápadu země a zároveň multimilionář vlivnou osobností. Mnoho jeho přátel zastává důležité funkce ve vládním i soukromém sektoru.

Příznivci si ho váží za jeho organizační schopnosti a technokratický přístup k řešení problémů. Podle podporovatelů si nový prezident cení demokracie a zná hodnotu svobody. Proto na svém tradičním jorubském klobouku nosí znak ve tvaru zlomených okovů, což připomíná ležatou osmičku.

Kritikové o něm naopak hovoří jako o muži s pověstí „kmotra“ či „bosse“, který rozdává výhodné smlouvy a zakázky přátelům a nebojí se k zastrašení svých oponentů povolat „pouliční hrdlořezy“, napsala agentura Reuters. Několikrát byl obviněn z korupce, nikdy však nebyl odsouzen. Mimo jiné také čelil nařčení, že v mládí v USA pral peníze pro rozsáhlou síť obchodníků s heroinem, což popřel.

O Tinubuově majetku – jehož výše není známá – se hodně mluví. Nastupující prezident je považován za jednoho z nejbohatších mužů v zemi, má podíly v mnoha společnostech, od médií po letectví, hotely a nemovitosti. Je ženatý, jeho žena Oluremi je křesťanka. Nyní je senátorkou za Lagos.

Hovoří se také o Tinubuově špatném zdravotním stavu. Podle opozice trpí „Parkinsonovou chorobou doprovázenou inkontinencí“ a „nedokáže stát rovně ani vyjít (do schodů) bez pomoci, trpí viditelným třesem rukou a při sebemenší fyzické námaze se zadýchává“. Tinubu to vyvrací tím, že vysílá videa, na nichž jezdí na rotopedu nebo tančí.

Podle stanice BBC se Tinubu naléhavých úkolů v čele země nebojí. Poukazuje na své působení v Lagosu, kdy se masivně zvýšily příjmy státu díky obrovským zahraničním investicím. V rámci podpory veřejné dopravy byly například vytvořeny nové jízdní pruhy pro rychlé autobusy, což zmírnilo nechvalně známé dopravní zácpy ve městě.