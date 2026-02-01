Opačný efekt Trumpových úderů? Únosy v Nigérii pokračují, úřady je radši tutlají

  17:35
Navzdory úderům USA v Nigérii pokračují únosy křesťanů. Během toho posledního místní úřady zprvu odmítaly zprávu potvrdit s tím, že je falešná, načež později připustily, že k incidentu skutečně došlo. Podle pozorovatelů se Nigérie zřejmě obává další reakce amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jeho kroky ale podle některých analytiků spíš únoscům hrají do karet.
USA podnikly vojenské údery v nigerijském státě Sokoto proti islamistům, které...

USA podnikly vojenské údery v nigerijském státě Sokoto proti islamistům, které podezírají z únosů křesťanů. (27. prosince 2025) | foto: Profimedia.cz

USA podnikly vojenské údery v nigerijském státě Sokoto proti islamistům, které...
USA podnikly vojenské údery v nigerijském státě Sokoto proti islamistům, které...
Útok na nigerijskou mešitu spáchaný teroristickou organizací Boko Haram. (25....
Útok na nigerijskou mešitu spáchaný teroristickou organizací Boko Haram. (25....
Předminulý týden neznámí ozbrojenci přepadli kostel ve vesnici Kurmin Wali v nigerijském státě Kaduna a unesli 166 lidí. Místní úřady zprávy o události zpočátku popíraly s tím, že mají za cíl pouze vyvolat chaos. Později však policie přiznala, že skutečně došlo k únosu. Uvedla, že nechtěla šířením neověřených informací vyvolat paniku.

Někteří obyvatelé na tento rozpor reagovali hněvivě. „Řekli nám, abychom neposkytovali žádné informace. Chtějí nás zastrašit, ale my musíme vyprávět náš příběh. Zároveň brání některým novinářům, aby do města přijeli,“ řekl stanici BBC dvacetiletý muž. BBC potvrzuje, že měla problém se do vesnice dostat.

Odveta za křesťany. USA podnikly útok na teroristy v Nigérii, oznámil Trump

Bývalý prezidentský kandidát Gbenga Olawepo-Hashim tvrdí, že incident byl „kalkulovaným pokusem vymazat zločin“ a že nejde o ojedinělý případ. Podle něho úřady podobně skrývaly informace i o útoku ve státě Kebbi, kde teroristé údajně zabili nejméně devět lidí týden po amerických úderech ve státě Soboto, s nimiž dává Hashim tyto události do souvislosti.

„Pro prezidenta Nigérie Bolu Tinubua je načasování katastrofální,“ napsal o únosu v Kurmin Wali portál The Africa Report. Událost podle něj ukazuje nejen to, že vláda vzbuzuje nedůvěru, ale zároveň dává Trumpovi mocnou zbraň. Trump svůj vánoční úder rámuje jako ochranu křesťanů, kteří podle něj v zemi čelí rozsáhlému pronásledování, a pohrozil dalšími údery, pokud se situace neuklidní.

Porucha, nebo rozkaz? Čtvrtina amerických tomahawků mířících na Nigérii nevybuchla

Podle portálu The Times se nigerijské úřady zřejmě snažily dění utajit, aby se vyhnuly dalšímu stupňování tlaku ze strany USA. Obavy Abuje z hněvu Bílého domu naznačuje i najmutí lobbistické skupiny ve Washingtonu, jejímž cílem je prosazovat nigerijský pohled na celou záležitost.

Podle analýzy lagoské společnosti SBM Intelligence mohly být některé útoky a únosy v křesťanských komunitách reakcí na americké údery. „Trumpova slova možná vytvořila pobídku,“ uvádí analytik společnosti Cheta Nwanze. Dodává, že od Trumpova prohlášení došlo k nárůstu útoků, přičemž bývalý prezident zároveň pohrozil dalšími údery, pokud křesťané zůstanou v ohrožení.

Proč Trump hrozí Nigérii invazí? V největší zemi Afriky jde o něco úplně jiného

Únosy se v Nigérii staly lukrativním obchodem. V červenci 2024 až červnu 2025 se stalo rukojmími přibližně 4 700 lidí. Jejich věznitelé na tom vydělali nejméně 2,57 miliardy nigerijských nair (asi dva miliony dolarů). Únosci se zřejmě uchylují k útokům na větší cíle, jako jsou trhy, aby zvýšili „hodnotu“ svých obětí a přitáhli dostatečnou pozornost.

Možné nové dějiště globálního džihádu

V neklidné zemi sužované řadou konfliktů a slabou bezpečností je obchod s rukojmími způsobem obživy jak pro gangy, tak pro džihádistické skupiny. Na severozápadě země, kde leží stát Kaduna, jsou hromadné únosy typicky dílem banditů. Na severovýchodě a v pohraničních oblastech působí převážně džihádisté, uvádí The Africa Report.

Ochraňte naše děti, prosí po únosech v Nigérii. Policie víc hlídá politiky a celebrity

USA se v rámci boje proti terorismu zaměřují především na islamistické skupiny. Své údery cílily na ozbrojence spojené s teroristickou organizací Islámský stát. Existují však pochybnosti, zda zásahy skutečně splnily svůj účel. Podle některých analytiků byla v zásadě potvrzena pouze zranění civilistů. Američtí i nigerijští činitelé nicméně tvrdí, že při útocích zemřelo několik ozbrojenců.

The Africa Report zároveň upozorňuje, že džihádisté mohou americkou kampaň využít ke svým cílům, vykreslovat ji jako agresi „křižáků“ a získat tak nové rekruty k boji proti Abuji a Washingtonu. Podle jednoho nejmenovaného analytika tak hrozí, že se Nigérie může „stát novým dějištěm globálního džihádu“.

1. února 2026  17:35

1. února 2026

